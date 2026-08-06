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  3. Тодор Манев: Стабилно представяне

Тодор Манев: Стабилно представяне

  • 6 авг 2026 | 17:05
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Тодор Манев: Стабилно представяне

Кошмарен беше последния сезон за едноименния тим на ФК Димитровград в Югоизточната Трета лига. Каква е нагласата в отбора за предстоящата кампания, коментира пред Sportal.bg, треньора му Тодор Манев.

„Проведохме нормална подготовка, с оглед възможностите ни. Привлякохме в състава, основно млади футболисти в юношеска възраст. Стабилно представяне е нашата цел в новото първенство. Не трябва да допускаме, това, което се случи в последното. Шампионатът ще е оспорван, защото отборите са равностойни. Изпъкват няколко, които са с по-големи възможности и те им дават шансове да се борят за челните позиции в класирането“.

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