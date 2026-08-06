PFL с 5 страхотни битки в Шарлът

Professional Fighters League (PFL) финализира файткартата за предстоящото си събитие в Шарлът, Северна Каролина, с двубой в средна категория като основно събитие на вечерта. PFL Charlotte ще се проведе на 8 август в зала „Bojangles Coliseum“. Събитието ще се излъчва на живо по ESPN в САЩ и по voyo.bg в България от 05:00 сутринта.
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От PFL потвърдиха всички двубои за предстоящата галавечер. В основния мач Брайън Батъл (12-3) ще се опита да се завърне към победите след загубата в дебюта си за PFL, излизайки срещу Далтън Роста (11-3). Бившият боец от Ultimate Fighting Championship (UFC) напусна организацията след поредица от проблеми с влизането в категория, въпреки че постигна актив от 7 победи и 1 загуба в Октагона. Междувременно Роста допусна поредни поражения в последните си две участия.
Подгряващият основен мач предлага сблъсък в полутежка категория между Довлетджан Ягшимурадов (26-8-1) и Симеон Пауъл (12-2), докато бившите претенденти за титлата Джошуа Силвейра (15-5) и Ерън Джефри (16-6) се срещат в средна категория.
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Файткартата включва и британския боец в категория „петел“ Люис Макгрилен-Еванс (12-2), който се завръща само 20 дни след загубата с предаване от Рафаел до Насименто. Той се изправя срещу Франклин Люис (7-3).
Пълният състав на PFL Charlotte е следният:
Основна карта на PFL Charlotte:
Брайън Батъл срещу Далтън Роста (Средна категория)
Довлетджан Ягшимурадов срещу Симеон Пауъл (Полутежка категория)
Джошуа Силвейра срещу Ерън Джефри (Средна категория)
Люис Макгрилен-Еванс срещу Брандън Люис (Категория „петел“)
Джош Фремд срещу Джони Грегори (Средна категория)
Предварителна карта на PFL Charlotte:
Денис Голцов срещу Хасан Межиев (Тежка категория)
Шейдън Леиалоха срещу Роби Ринг (Категория „перо“)
Шейън Бауърс срещу Елора Дана (Категория „муха“ - жени)
Майкъл Бойлан срещу Ландри Уорд (Лека категория)
Валентин Молдавски срещу Бруно Капелоза (Полутежка категория)
Джонатан Мартин срещу Уилсън Лопшър (Междинна категория / Catchweight)
Едуардо Невес срещу Максуел Джанту Нана (Тежка категория)
Трей Уотърс срещу Трукън Карсън (Полусредна категория)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google