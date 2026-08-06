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PFL с 5 страхотни битки в Шарлът

  • 6 авг 2026 | 13:27
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PFL с 5 страхотни битки в Шарлът

Professional Fighters League (PFL) финализира файткартата за предстоящото си събитие в Шарлът, Северна Каролина, с двубой в средна категория като основно събитие на вечерта. PFL Charlotte ще се проведе на 8 август в зала „Bojangles Coliseum“. Събитието ще се излъчва на живо по ESPN в САЩ и по voyo.bg в България от 05:00 сутринта.

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От PFL потвърдиха всички двубои за предстоящата галавечер. В основния мач Брайън Батъл (12-3) ще се опита да се завърне към победите след загубата в дебюта си за PFL, излизайки срещу Далтън Роста (11-3). Бившият боец от Ultimate Fighting Championship (UFC) напусна организацията след поредица от проблеми с влизането в категория, въпреки че постигна актив от 7 победи и 1 загуба в Октагона. Междувременно Роста допусна поредни поражения в последните си две участия.

Подгряващият основен мач предлага сблъсък в полутежка категория между Довлетджан Ягшимурадов (26-8-1) и Симеон Пауъл (12-2), докато бившите претенденти за титлата Джошуа Силвейра (15-5) и Ерън Джефри (16-6) се срещат в средна категория.

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Файткартата включва и британския боец в категория „петел“ Люис Макгрилен-Еванс (12-2), който се завръща само 20 дни след загубата с предаване от Рафаел до Насименто. Той се изправя срещу Франклин Люис (7-3).

Пълният състав на PFL Charlotte е следният:

Основна карта на PFL Charlotte:

Брайън Батъл срещу Далтън Роста (Средна категория)

Довлетджан Ягшимурадов срещу Симеон Пауъл (Полутежка категория)

Джошуа Силвейра срещу Ерън Джефри (Средна категория)

Люис Макгрилен-Еванс срещу Брандън Люис (Категория „петел“)

Джош Фремд срещу Джони Грегори (Средна категория)

Предварителна карта на PFL Charlotte:

Денис Голцов срещу Хасан Межиев (Тежка категория)

Шейдън Леиалоха срещу Роби Ринг (Категория „перо“)

Шейън Бауърс срещу Елора Дана (Категория „муха“ - жени)

Майкъл Бойлан срещу Ландри Уорд (Лека категория)

Валентин Молдавски срещу Бруно Капелоза (Полутежка категория)

Джонатан Мартин срещу Уилсън Лопшър (Междинна категория / Catchweight)

Едуардо Невес срещу Максуел Джанту Нана (Тежка категория)

Трей Уотърс срещу Трукън Карсън (Полусредна категория)

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