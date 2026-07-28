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Тарек Жензарли напусна Гигант (Съединение)

  • 28 юли 2026 | 11:39
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Тарек Жензарли напусна Гигант (Съединение)

Тарек Жензарли напусна Гигант (Съединение). Така офанзивният полузащитник няма да бъде част от отбора за предстоящия сезон в Югоизточната Трета лига. Роденият през 2007 година Жензарли пристигна в Гигант по време на зимната пауза през изминалия сезон и старши треньорът Васил Стефанов му гласува доверие през пролетта.

Тарек е юноша на ЦСКА, но след това преминава в Детско-юношеската школа на Левски. През сезон 2023/2024 играе за тима до 17 години на „сините“, записва и няколко мача за дублиращия отбор. Офанзивният халф за последно бе в Атлетик (Куклен). Сега обаче футболистът е решил да предприеме друг път в развитието си.

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