Васил Стефанов коментира свършеното в Гигант

Гигант (Съединение) е към края на своя подготвителен период. Отборът ще изиграе последна контрола този петък срещу едноименния тим на Крумовград и влиза в режим за старта на сезона в Югоизточната Трета лига.

Треньорът му Васил Стефанов коментира пред клубния сайт.

„Опитахме да се подготвим максимално добре по време на летния период. Разбира се, че по време на контролите изпробваме нови неща, обиграваме състава, тъй като привлякохме и доста нови футболисти. За мен е много важно, че привлякохме млади футболисти, които са готови да се доказват. Не искам да акцентираме върху едно име от лятната селекция … Много е важно как ще стартираме първите два-три мача от първенството. Защото при позитивни резултати, тази инерция в началото те държи. Така че насочваме внимание към сезона и ще се постараем да се представим на ниво“.

Снимка: ofkgigant.com

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