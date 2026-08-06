Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Новият треньор на Леверкузен Мартинес: Бундеслигата ми харесва, има рокендрол усещане

Новият треньор на Леверкузен Мартинес: Бундеслигата ми харесва, има рокендрол усещане

  • 6 авг 2026 | 14:17
  • 1411
  • 0
Новият треньор на Леверкузен Мартинес: Бундеслигата ми харесва, има рокендрол усещане

Новият старши треньор на Байер (Леверкузен) Карлес Мартинес е истински футболен фанатик, който не спрял дори за сватбата си. „В поканата пишеше: Не забравяйте футболните си обувки“, коментира Мартинес в интервю за всекидневника "Зюддойче Цайтунг".

„Оформихме малко игрище и организирахме мачове. Играхме пет срещу пет, за няколко минути. Носех костюм и вратовръзка, капитанска лента и футболни обувки“, спомни си още той.

Байер (Леверкузен) привлече защитник от Наполи
Байер (Леверкузен) привлече защитник от Наполи

42-годишният испанец разкри още, че е пропуснал и раждането на първото си дете през 2024 г., защото бил на мач в Метц с тогавашния си френски клуб Тулуза, докато съпругата му раждала в родната им Испания.

Специалистът напусна Тулуза след три години във френския отбор, за да подпише двегодишен договор с Леверкузен, наследявайки Каспер Юлманд. Това се случва два сезона след като сънародникът му Чаби Алонсо изведе германския клуб до исторически дубъл без допусната загуба в Бундеслигата и Купата на Германия.

Леверкузен губи талантливия си халф Кенет Айхорн
Леверкузен губи талантливия си халф Кенет Айхорн

Мартинес каза, че би искал един ден да тренира тим в родината си, като в миналото е работил няколко младежки академии. „Уча немски“, заяви той и уточни: „Но моят приоритет е да имам успех с клуба. Играем в Бундеслигата, Лига Европа и Купата на Германия.“

На въпрос защо е избрал Германия, той отговоря: „Състезателният дух, интензивността, предизвикателствата. Харесва ми манталитетът в Бундеслигата, има рокендрол усещане. Точно това ми харесва.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 7844
  • 9
Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
  • 1097
  • 0
Феран Торес с голям жест към Валенсия

Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
  • 3784
  • 2
Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
  • 1601
  • 0
Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
  • 7145
  • 0
Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

  • 7 авг 2026 | 15:18
  • 1554
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Локомотив (Пловдив), Хевертон стартира за "сините"

Левски 0:0 Локомотив (Пловдив), Хевертон стартира за "сините"

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 13277
  • 27
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 16938
  • 102
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7064
  • 9
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 7983
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 27696
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 7844
  • 9