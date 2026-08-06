Новият треньор на Леверкузен Мартинес: Бундеслигата ми харесва, има рокендрол усещане

Новият старши треньор на Байер (Леверкузен) Карлес Мартинес е истински футболен фанатик, който не спрял дори за сватбата си. „В поканата пишеше: Не забравяйте футболните си обувки“, коментира Мартинес в интервю за всекидневника "Зюддойче Цайтунг".

„Оформихме малко игрище и организирахме мачове. Играхме пет срещу пет, за няколко минути. Носех костюм и вратовръзка, капитанска лента и футболни обувки“, спомни си още той.

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42-годишният испанец разкри още, че е пропуснал и раждането на първото си дете през 2024 г., защото бил на мач в Метц с тогавашния си френски клуб Тулуза, докато съпругата му раждала в родната им Испания.

Специалистът напусна Тулуза след три години във френския отбор, за да подпише двегодишен договор с Леверкузен, наследявайки Каспер Юлманд. Това се случва два сезона след като сънародникът му Чаби Алонсо изведе германския клуб до исторически дубъл без допусната загуба в Бундеслигата и Купата на Германия.

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Мартинес каза, че би искал един ден да тренира тим в родината си, като в миналото е работил няколко младежки академии. „Уча немски“, заяви той и уточни: „Но моят приоритет е да имам успех с клуба. Играем в Бундеслигата, Лига Европа и Купата на Германия.“

На въпрос защо е избрал Германия, той отговоря: „Състезателният дух, интензивността, предизвикателствата. Харесва ми манталитетът в Бундеслигата, има рокендрол усещане. Точно това ми харесва.“

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Снимки: Imago