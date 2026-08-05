БФ Борба и Армен Назарян стигнаха до споразумение

Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФБорба) проведе работна среща с двукратния олимпийски шампион Армен Назарян, на която бяха обсъдени възможностите за възстановяване на диалога между ръководството на централата, националния отбор по класическа борба и състезателите и треньорите от СК Борба ЦСКА, информираха от федерацията.

В срещата взе участие и новият старши треньор на класиците Андрей Димитров. По негова молба БФБорба ще изпрати нова покана до братята Едмонд и Гриша Назарян, както и до всички останали състезатели на СК Борба ЦСКА, за участие в подготвителните лагери на националния отбор съгласно програмата за подготовка, одобрена от Министерството на младежта и спорта (ММС).

Новото писмо ще бъде деветата покана за последните осем месеца, изпратена от БФБорба до състезателите на СК Борба ЦСКА за участие в подготвителните лагери на националния отбор. Ръководството на федерацията отново заяви, че вратите на националния отбор са широко отворени за всички български състезатели, които желаят да участват в утвърдената от ММС програма за подготовка и да представят България на големите международни състезания.

Още в рамките на работната среща президентът на БФБорба Станка Златева, заедно с двамата си заместници Борислав Величков и Кирил Вътев, разрешиха проблема, свързан с лицензите на Едмонд и Гриша Назарян. На двамата състезатели вече са издадени съответните лицензи, което им дава възможност да представят България на международния тепих при спазване на правилата и разпоредбите на федерацията и в интерес на тяхното спортно развитие и на българската борба.

От своя страна Армен Назарян пое ангажимент заедно с другия личен треньор от СК Борба ЦСКА - Емил Иванов, да се включи в обсъждането на плановете за подготовка на националните състезатели. Плановете ще бъдат подготвени и представени от новия старши треньор на националите Андрей Димитров и екипа му.

"Не трябва да се караме, а трябва да се съединяваме. Необходим ни е диалог", заяви Армен Назарян по време на срещата и допълни: "Изпращайте поканите и ще се включим в обсъждането на плана за подготовка на националните състезатели."

Управителният съвет на БФБорба и лично президентът Станка Златева благодариха на Армен Назарян за проявената диалогичност, конструктивния подход и разумната позиция в името на по-доброто бъдеще на българската борба и нейните талантливи състезатели от всички възрасти.

Постигнатите договорености са важна стъпка към обединяване на усилията на федерацията, националните треньори, спортните клубове и състезателите. БФБорба ще продължи да работи за създаването на ясни правила, равнопоставени условия и ефективна подготовка, така че всички талантливи български борци да получат възможност да развиват потенциала си и да представят достойно България на европейската и световната сцена, добавиха от централата по борба.

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