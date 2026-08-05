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Джоузеф Паркър обяви, че допинг наказанието му е изтекло и си търси опонент

  • 5 авг 2026 | 16:36
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Джоузеф Паркър обяви, че допинг наказанието му е изтекло и си търси опонент

Претендентът в тежка категория в професионалния бокс Джоузеф Паркър планира завръщането си на ринга, след като временната му санкция от Антидопинговата агенция на Обединеното кралство (UKAD) е била отменена, както твърди самият боксьор.

Паркър, с баланс 36-4 (24 с нокаут), даде положителна проба за кокаин в деня на загубата си от Фабио Уордли на 25 октомври 2025 г. В драматичен двубой Уордли успя да преодолее преднината на Паркър и да спре бившия носител на пояса на WBO в 11-ия рунд в лондонската „O2 Арена“.

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Преди този мач 34-годишният новозеландец беше смятан за най-заслужилия претендент за титлата на тогавашния шампион Олександър Усик.

„Щастлив съм да потвърдя, че временната ми санкция е вдигната и скоро ще се завърна на ринга“, заяви Паркър в сряда в подготвено изявление. „Бях посъветван да не казвам нищо повече засега, докато детайлите се финализират. Благодаря на всички мои поддръжници и моля, присъединете се към мен в подкрепата за Дейвид Ника в неговия елиминационен мач за световна титла тази събота. Вярвам, че Ника ще спечели този двубой и ще осигури на Нова Зеландия шанс за световна титла.“

Ника, който беше спрян от Джай Опетая през 2025 г., ще се изправи срещу Флойд Мейсън в елиминаторен мач на IBF в полутежка категория. Междувременно Паркър ще се надява да възстанови позициите си в постоянно променящия се пейзаж на тежка категория.

През декември, в разговор с „БоксингСийн“, той настоя, че никога не е приемал съзнателно забранено вещество.

„Никога преди не съм се провалял на допинг тест, така че това беше изненада и шок. Ако бях виновен, щях да кажа, че съм направил грешка. Но не съм... Много съм уверен, че ще се бия отново“, каза той.

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