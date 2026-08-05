Павел Владев: Следващата цел е титлата на BRAVE CF

“Поясът е целта, искам следващата битка да е за титлата”
Четири дни след впечатляващия успех на бойната гала BRAVE 107 Павел Владев отново гостува в "Sportal Fight Club". Боецът с прякор Върколака изпълни заканата си да нокаутира съперника си Мохамед Кър Ахмед и стори именно това още в първия рунд на битката им в "Арена Бургас". С класическа боксова комбинация от ляво кроше и десен прав бургазлията прати съперника си на земята и вдигна публиката на крака. Още един удар на земята наложи прекратяването на битката, а домакинската публика вече бе в екстаз.
“Исках да поиграем малко по-дълго. Надявах се опонентът да държи до края на рунда и поне 3-4 минути да поиграем", споделя Владев.
Победата бе 10-та в общо 11 професионални ММА срещи за 35-годишния спортист. Пред редактора в медията ни, Борис Тонев, Върколака разкри, че вече се е завърнал към тренировките и се подготвя за следващ двубой, който може и да се проведе много скоро.
“Има разговори. Очаквам скоро отново да се кача в клетката. Имам планове, които, ако се осъществят, ще съм на най-висока летва. Става въпрос за нещо, което може да се случи много скоро. Затова не съм намалил оборотите и тренирам здраво"
Нокаутьорът от Черно море сподели, че въпреки напрежението преди двубоя с Мохамед Кър Ахмед и безмилостните удари по време на дуела, сега няма вражда между двамата.
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“На сутринта след двубоя отидох да потърся съперника ми да видя как е. Не знам по каква ирония на съдбата, но се оказа, че той е в стаята срещу моята в хотела. До този момент не го бях виждал срещу моята стая нито веднъж. Поговорихме си в лобито в хотела, даже се снимахме заедно. Нямам лоши чувства към него. Преди мача и по време на мача опонентът за мен е черен и искам да изкарам всичко от него. След мача няма проблеми. Ние си оставаме бойци и смятам, че ние трябва да имаме тази доблест и да уважаваме всички опоненти. Казах го и на кантара - уважавам всеки, който влиза в клетката с мен.