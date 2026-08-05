Павел Владев: Следващата цел е титлата на BRAVE CF

“Поясът е целта, искам следващата битка да е за титлата”

Четири дни след впечатляващия успех на бойната гала BRAVE 107 Павел Владев отново гостува в "Sportal Fight Club". Боецът с прякор Върколака изпълни заканата си да нокаутира съперника си Мохамед Кър Ахмед и стори именно това още в първия рунд на битката им в "Арена Бургас". С класическа боксова комбинация от ляво кроше и десен прав бургазлията прати съперника си на земята и вдигна публиката на крака. Още един удар на земята наложи прекратяването на битката, а домакинската публика вече бе в екстаз.

“Исках да поиграем малко по-дълго. Надявах се опонентът да държи до края на рунда и поне 3-4 минути да поиграем", споделя Владев.

Победата бе 10-та в общо 11 професионални ММА срещи за 35-годишния спортист. Пред редактора в медията ни, Борис Тонев, Върколака разкри, че вече се е завърнал към тренировките и се подготвя за следващ двубой, който може и да се проведе много скоро.

“Има разговори. Очаквам скоро отново да се кача в клетката. Имам планове, които, ако се осъществят, ще съм на най-висока летва. Става въпрос за нещо, което може да се случи много скоро. Затова не съм намалил оборотите и тренирам здраво"

Нокаутьорът от Черно море сподели, че въпреки напрежението преди двубоя с Мохамед Кър Ахмед и безмилостните удари по време на дуела, сега няма вражда между двамата.

“На сутринта след двубоя отидох да потърся съперника ми да видя как е. Не знам по каква ирония на съдбата, но се оказа, че той е в стаята срещу моята в хотела. До този момент не го бях виждал срещу моята стая нито веднъж. Поговорихме си в лобито в хотела, даже се снимахме заедно. Нямам лоши чувства към него. Преди мача и по време на мача опонентът за мен е черен и искам да изкарам всичко от него. След мача няма проблеми. Ние си оставаме бойци и смятам, че ние трябва да имаме тази доблест и да уважаваме всички опоненти. Казах го и на кантара - уважавам всеки, който влиза в клетката с мен.

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