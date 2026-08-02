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Златен и сребърен медал за България при девойките на международния турнир по спортна аеробика в Орадя

  • 2 авг 2026 | 15:54
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Златен и сребърен медал за България при девойките на международния турнир по спортна аеробика в Орадя

Българските състезателки спечелиха златен и сребърен медал при девойките на международния турнир по спортна аеробика в румънския град Орадя.

Европейските шампионки в категория тройки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова отново показаха своята класа, артистизъм и прецизност в изпълнението. Те получиха оценка от 18.600 точки и завоюваха златните медали.

В индивидуалната надпревара Крушарска остана на 1 десета от най-високото стъпало на почетната стълбичка и с 18.750 взе сребърно отличие. Победителка стана представителката на домакините Тома Мария-Мануела с 18.850. Другата националка Кристина Костова се класира на пето място с 18.150.

По-късно днес са финалите на Световната купа за мъже и жени, където България ще бъде представена от Борислава Иванова при жени индивидуално, Александър Мишинков при мъжете и смесената двойка Борислава Иванова и Христо Манолов.

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