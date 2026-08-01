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Още четири финала за България на Световната купа по спортна аеробика в Орадя

  • 1 авг 2026 | 19:14
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Още четири финала за България на Световната купа по спортна аеробика в Орадя

Българските състезатели си осигуриха участие на още четири финала след във втория ден на квалификациите на петата и последна за сезона Световна купа по спортна аеробика в румънския град Орадя. Александър Мишинков в категория мъже индивидуално се справи отлично и с много силно изиграване зае трето място в пресявките с оценка 18.850 точки. Пред него са само двама представители на домакините.

При смесените двойки Борислава Иванова, която вече си осигури финал в индивидуалната надпревара, заедно с Христо Манолов влизат на финала с шеста оценка - 18.050 след грешка, която допуснаха в своето изпълнение.

Два финала си осигуриха и девойките старша възраст индивидуално. Европейската шампионка Виктория Крушарска е лидер след отлично изпълнение и оценка 18.650. Кристина Костова получи 17.700 и се класира осма за финала. Третата родна състезателка Теодора Рибарова не взе участие днес, тъй като е усетила болки в коляното, а треньорът Антонио Папазов е решил да я запази за финалите в категория тройки утре.

Утре предстоят финалите във всички възрастови групи и категории, където българките състезатели ще спорят за медалите.

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