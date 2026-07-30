Джон Хигинс надви Лисовски по последната черна

Четирикратният световен шампион в „Крусибъл“ Джон Хигинс устоя на обрата на Джак Лисовски и спечели драматично с 6:5 в Шанхай Мастърс след решаващата черна топка. Така шотландецът си осигури четвъртфинален сблъсък със своя съперник и световен №1 Джъд Тръмп.

За Хигинс това е първо участие след впечатляващото му представяне на световното първенство през май, когато походът му беше спрян на полуфиналите от Шон Мърфи след драматична загуба с 15:17. По пътя си в „Театъра на мечтите“ Хигинс победи Али Картър, Рони О’Съливан и Нийл Робъртсън.

В двубоя срещу Лисовски Хигинс пое контрола със серии от 53, 83, 56 и 57 точки и поведе с 5:3.

Точно тогава световният №17 Лисовски, който участва в турнира само заради отказа на Марк Алън, се активизира. Последователни сенчъри брейкове от 123 и 109 точки доведоха мача до изключително напрегнат решаващ фрейм.

Хигинс изглеждаше в контрол при аванс от 60:30 преди последната червена топка. Лисовски в крайна сметка я вкара с флук, но се нуждаеше и от цветна топка, за да запази шансовете си.

Той реализира великолепно зелената и доведе фрейма до последната черна. Англичанинът опита труден удар по решаващата топка, но тя се удари в челюстите на жълтия джоб и се озова близо до противоположния ъгъл. Хигинс използва възможността си и спечели мача.

Шотландецът от Глазгоу победи следващия си съперник Тръмп в последните им две срещи, и двете с по 6:5 – на Masters и Players Championship. Той вярва, че това ще му помогне преди големия им сблъсък.

„Това ти дава малко повече увереност и те кара да осъзнаеш, че можеш да го победиш. Преди това мисля, че бях загубил много поредни мачове срещу него. Може би можех да измъкна няколко от тях, но сега той вероятно смята, че е трябвало да спечели последните две“, заяви световният №5 Хигинс.

„Той все още е големият фаворит. Трябва да играя на върха на възможностите си, за да имам шанс.

Представянето ми в „Крусибъл“ ме изпълни с гордост. Постигнах няколко страхотни победи. Бях много близо до Шон, а той играеше невероятно през целия турнир. Това трябва да ми даде увереност, че все още мога да се състезавам на най-високо ниво. Това е най-важното.“

Световният шампион от „Крусибъл“ през 2025 година Джао Синтун победи с 6:2 друга китайска легенда – Дин Дзюнхуей. Това беше петият пореден успех на Джао срещу своя сънародник.

Джао направи брейкове от 112, 100 и 101 точки по пътя към победата. В следващия кръг той ще се изправи срещу австралиеца Нийл Робъртсън.

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