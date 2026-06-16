Николета Бойчева и Димитра Иванова спечелиха и Купата на Румъния

Българките Николета Бойчева и Димитра Иванова добавиха още едно отличие през сезона, след като техният Фарул (Констанца) спечели Купата на Румъния след 4:0 на финала над Олимпия (Клуж). Така "синьо-белите" записват дубъл от трофеи през сезон 2025/26, тъй като по-рано през месец май спечелиха и шампионската титла.

Бойчева игра 62 минути като централен защитник и след като резултатът набъбна на 3:0, беше заменена заради натрупаната умора през сезона. Тя асистира за първия гол в мача след технично подаване от втора позиция към Йоана Бълъчану, която откри резултата в 35-ата минута.

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В рамките на четири минути след началото на втората част Фарул направи резултата 3:0, след като Табита Кройтору удвои, а третото попадение беше дело на Флорентина Истрате. Крайният резултат фиксира Виолета Богош две минути преди края.

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Другата българка в състава - нападателката Димитра Иванова, не взе участие, тъй като все още ще възстановява от тежка контузия.

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