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Георги Георгиев и Йоан Найденов отпаднаха в първия кръг на двойки на "Чалънджър 50" в Пловдив

  • 5 авг 2026 | 17:41
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Георги Георгиев и Йоан Найденов отпаднаха в първия кръг на двойки на "Чалънджър 50" в Пловдив

Георги Георгиев и Йоан Найденов отпаднаха в първия кръг на двойки на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Локомотив".  Участващите с "уайлд кард" Георгиев и Найденов отстъпиха пред представителите на Индия Мадхвин Камат и Атхарва Шарма с 3:6, 6:4, 10-12 за час и 38 минути игра.

Българите изостанаха с 2:4 в първия сет и го загубиха с 3:6, а във втората част дръпнаха с 5:3 и стигнаха до успешното 6:4. В тайбрека Георги Георгиев и Йоан Найденов пропуснаха мачбол при 10-9 точки, след като индийците обърнаха за крайното 12-10 в тяхна полза.

По-късно в турнира на двойки предстоят двубоите на братята Радослав и Васил Шандаров, които също участват с "уайлд кард", срещу Ернан Касанова (Аржентина) и Муркел Делиен (Боливия) и на Пьотр Нестеров и Янаки Милев срещу водачите в схемата Антъни Генов и Чарлз Бари (Република Ирландия).

Настоящата надпревара е втора от сериите "Чалънджър", която се провежда тази година на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Предстои комплексът да приеме и още две международни състезания - "Чалънджър 50" в периода 30 август – 6 септември и "Чалънджър 75" с награден фонд 97 640 евро от 20 до 27 септември.

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