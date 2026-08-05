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Бо Никъл ще се бори с олимпийски шампион на RAF: Москва

  • 5 авг 2026 | 11:25
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Бо Никъл ще се бори с олимпийски шампион на RAF: Москва

Изгряващата звезда на UFC Бо Никъл се присъединява към събитието RAF: Москва, като му предстои дуел с изключително тежък съперник.

От организацията RAF обявиха във вторник, че Никъл ще се изправи срещу олимпийския шампион по борба Ширвани Мурадов. Срещата ще се проведе на предстоящото събитие RAF в Москва на 5 септември, чийто основен двубой е между Хамзат Чимаев и Тайрън Удли.

Никъл, който е претендент в средна категория на UFC, наскоро се завърна към корените си в борбата именно с RAF. Той победи Джейкъб Карденас на дебютното събитие на организацията по свободна борба през август. Последвалият му двубой с ветерана от ММА Йоел Ромеро пропадна, но Никал вече има насрочена среща с колежанския шампион на САЩ за 2026 г. Макс Макенъли на RAF 12 на 22 август, след което ще премери сили и с Мурадов.

Преди да премине към смесените бойни изкуства като един от най-големите таланти в последните години, Никъл спечели три поредни шампионата на Първа дивизия на колежанското първенство на САЩ. В момента той има статистика 6-1 в UFC, като последната му победа дойде с нокаут в първия рунд срещу Кайл Даукаус на събитието UFC Белия дом.

Бо Никъл се саморазправи с Кайл Даукаус само за един рунд
Бо Никъл се саморазправи с Кайл Даукаус само за един рунд

Мурадов ще направи своя дебют в RAF. Той е носител на златен медал по свободна борба в категория до 96 кг., представяйки Русия.

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