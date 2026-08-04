Съдът отхвърли иска на четири клуба срещу БНФК

Софийският градски съд се произнесе по делото, заведено от четири сдружения срещу Българска Национална Федерация Карате (БНФК), като отхвърли изцяло предявените искове.

Съдът отхвърли предявените от Сдружение „Клуб по източни изкуства Вадо-рю“ (Хасково), Сдружение „Карате клуб АРЕС – Кърджали“, Сдружение „Спортен клуб ДАРИС“ (Кюстендил) и Сдружение „Карате клуб РОНИН 11“ (София) искове с правно основание чл. 25, ал. 6, вр. ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел за отмяна на решенията на Общото събрание на БНФК, проведено на 18 юли 2025 г.

“В продължение на близо една година съдебното производство създаде сериозни затруднения за работата на федерацията. Най-тежката последица беше забавянето на вписването на новоизбраното ръководство, което на практика блокира отпускането на държавното финансиране. От това пострада не само БНФК, но и всички клубове, състезатели, треньори и цялото българско карате, тъй като редица дейности трябваше да се реализират при изключително ограничени финансови възможности”, се казва в съобщението на БНФК във Фейсбук.

“Въпреки тези обстоятелства БНФК не спря да работи. Напротив – през последната година федерацията постигна едни от най-значимите си резултати в най-новата история на българското карате. През февруари 2026 г. националният отбор участва на Европейското първенство за кадети, джуниори и състезатели до 21 години в Кипър, на което България спечели европейска титла (Йоан Танев) и бронзов медал (Божидар Сотиров). На Европейското първенство във Франкфурт, Германия, Теодора Цанева спечели сребърния медал, а националният ни отбор се представи отлично и на Балканското първенство за деца в Истанбул, където завоюва няколко балкански титли и подобри резултатите си по брой спечелени медали спрямо предходните години.

През този период БНФК успешно организира Държавното първенство в Благоевград, проведе курсове и семинари с международно участие за съдии и треньори, обнови материалната и техническата база за провеждане на състезания и значително подобри отношенията си със Световната карате федерация (WKF), Европейската карате федерация (EKF) и Балканската карате федерация.

Макар решението на съда да подлежи на обжалване, то е от изключително значение за бъдещето на българското карате. То отваря възможност за по-бързото вписване на избрания на 18 юли 2025 г. Управителен съвет и за отпускането на бюджета на БНФК от Министерството на младежта и спорта за 2026 г. Това ще позволи да бъдат осигурени необходимите средства за подготовката на националните състезатели, участието им в предстоящото Световно първенство, провеждането на Държавното първенство – Втора фаза, както и всички останали дейности, предвидени в спортния календар.

Днес, след категоричното решение на съда, вярваме, че е време всички да оставим споровете зад гърба си. Призоваваме ръководителите на четирите клуба да приемат съдебното решение с уважение и да насочат усилията си към това, което е най-важно – развитието на българското карате.

Изминалата година показа, че независимо от всички административни и финансови препятствия, БНФК успя да защити интересите на своите състезатели и клубове и да постигне исторически успехи. Представянето на българските каратеки е доказателство, че когато работим заедно, резултатите идват.

Нека занапред вложим енергията си не в съдебни спорове, а в изграждането на по-силно, по-единно и по-успешно българско карате. Само така ще спечелят клубовете, състезателите и бъдещите поколения”, заявяват още от БНФК.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google