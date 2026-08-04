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Забит Магомедшарипов получи нови дата и съперник за завръщането си

  • 4 авг 2026 | 13:18
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Забит Магомедшарипов получи нови дата и съперник за завръщането си

Забит Магомедшарипов има насрочен нов граплинг двубой – този път срещу боец от категория перо на UFC, Юсеф Залал. Срещата ще бъде главното събитие на галавечерта ACBJJ 22, която ще се проведе на 30 август в Истанбул, Турция.

От ACBJJ също така официално обявиха в понеделник, че бившият шампион на UFC в полусредна категория, Белал Мохамед, ще се състезава на същата галавечер. Негов опонент ще бъде бившият носител на титлата в „Октагон“, Керим Енгицек.

Двубоят между Магомедшарипов и Залал ще се проведе в категория до 154 паунда (около 70 кг), докато Мохамед ще се бори с Енгицек в мач до 198 паунда (около 90 кг).

Магомедшарипов трябваше да се изправи срещу Раул Росас-младши в граплинг двубой през юли, което щеше да бъде първата му поява след оттеглянето му от UFC през 2020 г. Той обаче се оттегли от събитието поради неразкрита контузия.

Залал се завръща в състезанията, след като загуби от Алджамейн Стърлинг в главното събитие на UFC през април. Тази загуба прекъсна серията му от девет мача без поражение в октагона, като пет от тези победи бяха постигнати чрез събмишън. Мохамед също загуби последния си двубой в UFC, отстъпвайки с решение на съдиите на Габриел Бонфим, с което се озова в серия от три поредни загуби. Въпреки това той постигна победа в кеч двубой срещу Бен Аскрен в RAF.

Енгицек беше в серия от 17 поредни победи в ММА, като спря трима опоненти със събмишън, преди да претърпи две последователни загуби в битки за титлата от Кшищоф Йотко през 2026 г.

Бившият шампион на ЮФС Белал Мохамед ще бъде част от подглавното събитие на АКБДД 22

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