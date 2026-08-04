Треньор на Нурмагомедови: Топурия е най-голямото предизвикателство за Усман

Легендарният треньор Хавиер Мендес вярва, че Илия Топурия е най-голямата заплаха за Усман Нурмагомедов в леката категория.

Усман Нурмагомедов е най-желаният свободен агент в света на смесените бойни изкуства и ако се присъедини към UFC, неговият треньор смята, че няма да мине много време, преди да държи шампионския пояс.

През изминалия уикенд Нурмагомедов успешно защити титлата си в лека категория на PFL спирайки Арчи Колган с удари в първия рунд. Победата подобри статистиката на Нурмагомедов до 22-0 (1 несъстоял се мач) в неговата ММА кариера и завърши настоящия му договор с PFL. 28-годишният шампион вече има право да подпише с която и да е организация, като UFC и PFL изглеждат очевидните фаворити за неговия подпис. Но с когото и да подпише, треньорът на Нурмагомедов, Хавиер Мендес, вярва, че тази организация ще получи най-добрия боец в лека категория в света.

„Разбира се, аз съм пристрастен. Той е моето момче. Откакто Ислам се качи в полусредна категория, смятам Усман за най-добрия боец в лека категория в света“, заяви Мендес пред „Събмишън Рейдио“. „Винаги съм го чувствал и съм готов да го докажа с него. И той е готов да го докаже! Така че, ако получим тези възможности, сме готови да се възползваме от тях. Но да видим какво ще се случи. Парите говорят, така че да видим кой ще предложи парите, които той иска, или кой ще предложи възможностите, които той иска.“

Усман Нурмагомедов с шеметен нокаут "за изпроводяк" с PFL

„Потенциалът на това момче е толкова голям. Казвал съм го много пъти: ако погледнете интервютата ми отпреди години, той е най-талантливият от всички, които някога съм тренирал. И не се отмятам от думите си. Поддържам на 100 процента това, което казах, и той доказва правотата ми с това, което прави.“

След победата си в петък Нурмагомедов заяви, че не е решил бъдещето си като свободен агент, като на практика каза на репортерите, че „парите говорят“. Въпреки това феновете изглежда вярват, че Нурмагомедов скоро ще се присъедини към съотборника си Ислам Махачев в UFC, където веднага ще се превърне в основен претендент за титлата в лека категория. И ако това се случи, Мендес иска да скочи директно в дълбокото.

„Ако той се присъедини, гледам към двамата най-добри“, каза Мендес. „Някой като Арман Царукян, някой като Илия Топурия – това са двамата, които виждам като мечтани битки. Не точно мечтани, а битки, които искаме да имаме. Но как ще се развият нещата, ако преминем... вероятно ще ни дадат някой като Пади Пимблет. Някой от този ранг, което също е добре. Или може би Макс Холоуей. Кой знае? Но ще бъде някой от топ пет.“

Но ако можеше да избира, Мендес би избрал човек, с когото неговият отбор има известна история: Илия Топурия.

През по-голямата част от последните две години Топурия преследваше битка с Ислам Махачев, докато Джъстин Гейджи не провали тези планове, побеждавайки Топурия на събитието UFC Белия дом. Въпреки това Мендес винаги е оценявал високо Топурия и смята, че това би бил най-предизвикателният двубой за Усман Нурмагомедов.

„Той се съчетава изключително добре с всеки един от тези момчета“, каза Мендес. „Човекът, който ще бъде най-трудният пъзел, по мое мнение, е Топурия. Той ще бъде най-трудният пъзел, но и него ще го решим. Но той е най-трудният пъзел и е този, към когото бих изпитвал най-голямо уважение. Мнението на Хабиб може да е различно; други треньори, които тренират Усман, може да имат различни мнения, но моето мнение е, че най-трудната ни задача, върху която трябва да работим, е Илия. И ще го направим. Знам, че ще го направим, но той определено е, с голяма преднина, най-трудното ни предизвикателство.“

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