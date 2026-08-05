Яир Родригес срещу Жан Силва в главния двубой на UFC Ноче

Яир Родригес и Жан Силва ще се изправят един срещу друг в петрундов двубой, който ще оглави предстоящата галавечер Ноче UFC на 12 септември в Глендейл, Аризона.

Ноче UFC се превърна в ежегодно събитие за организацията, посветено на Деня на независимостта на Мексико. Този път Родригес получава възможността да оглави галавечер в първия си двубой от повече от година насам. Бившият претендент за титлата в категория перо се би за последно през 2025 г., когато записа победа над бившия шампион на Белатор Патрисио Питбул, слагайки край на серия от две поредни загуби.

Сега Родригес се завръща срещу един от най-опасните бойци в света в категория до 66 кг.

Силва, известен с атрактивния си стил и сериозна сила в ударите, си изгради име с няколко впечатляващи победи в UFC, включително над Брайс Мичъл, Арнолд Алън, Дрю Добър и Чарлс Джордейн.

Вижте настоящата файт карта за UFC Ноче по-долу:

Яир Родригес срещу Жан Силва

Манон Фиоро срещу Алекса Грасо

Брандън Морено срещу Джоузеф Моралес

Тим Елиът срещу Едгар Чайрес

Валдо Кортес-Акоста срещу Къртис Блейдс

Келвин Гастелъм срещу Юсри Белгаруи

Дан Иге срещу Давид Мартинес

Игнасио Бахамондес срещу Муслим Салихов

Джей Джей Олдрич срещу Реджина Тарин

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