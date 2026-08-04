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Конър Макгрегър ляга под ножа

  • 4 авг 2026 | 17:21
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Конът Макгрегър обяви, че му предстои операция. Новината беше съобщена от самия него в профила му в Instagram в понеделник, 3 август.

Разкритието идва около три седмици след като той контузи предна кръстна връзка и менискус на дясното си коляно по време на завръщането си в октагона на 11 юли в Лас Вегас, на събитието UFC 329.

Във видеото в Инстаграм Макгрегър държи чанта „Луи Вюитон“, докато говори към камерата. „Какво става, хора, Мак е“, казва той. „Днес отивам на операция. Така че пожелайте ми късмет."

В описанието към публикацията Макгрегър пише: „Е, хора, ето ни отново! Предстои ми операция номер 5 в моята кариера! Като се има предвид всичко, това е приемлива бройка! Да го направим, ЩЕ СЕ СПРАВИМ!“

Макгрегър, който е на 38 години, заяви, че ще се върне в действие най-рано следващото лято и че планира да изпълни договора си с UFC, по който му остава още един мач. Главният изпълнителен директор на UFC, Дейна Уайт, също потвърди, че Макгрегър ще отсъства около година. Бившият шампион в две категории се контузи, когато започна битката си срещу Макс Холоуей със скок и ритник, приземявайки се на десния си крак. Макгрегър падна още два пъти и когато се хвана за коляното с видима болка, реферът прекрати мача – само 69 секунди след началото му.

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Това беше първият двубой за Макгрегър от пет години насам, а разочароващият край удължи серията му от неуспехи в октагона. Той е загубил четири от последните си пет битки. През 2021 г. ирландецът счупи крак в първия рунд на мача си срещу Дъстин Порие, като именно тази контузия доведе до петгодишното му отсъствие.

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