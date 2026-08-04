Моузес Итаума и Филип Хъргович ще се боксират за вакантната титла на IBF

Моузес Итаума и Филип Хъргович, които ще се изправят един срещу друг на 29 август в лондонската „О2 Арена“, вече ще се бият за вакантната световна титла на IBF в тежка категория.

Първоначално санкциониращата организация нареди на поставения под номер 3 в ранглистата Итаума, който има актив от 14-0 (12 с нокаут), да се изправи срещу водещия претендент на IBF, Франк Санчес. Това се случи, след като двубоят с Хъргович вече беше подписан и обявен. Тъй като хърватинът е класиран на четвърто място от организацията, беше постигнато споразумение двамата да се бият за пояса, но при условие, че победителят се изправи срещу Санчес в първата си защита.

„Платихме на Санчес известна сума пари“, заяви промоутърът Франк Уорън пред Би Би Си. „Казахме му, че който и да спечели мача, той няма да загуби и ще получи възможността да се бие за титлата срещу победителя.“

34-годишният кубинец, с баланс 26-1 (19 с нокаут), си осигури статута на задължителен претендент на ИБФ, след като нокаутира Ричард Торес-младши във втория рунд през май.

Хъргович, който е с актив 20-1 (15 с нокаут), се намира в серия от три поредни победи – над Джо Джойс, Дейвид Аделейе и Дейв Алън – и е смятан за най-сериозното изпитание в кариерата на 21-годишния Итаума до момента.

Може ли Моузес Итаума да остане същият в "боксовата джунгла"

„Много хора имат големи очаквания към Итаума, както и аз, между другото“, каза Уорън. „Подписахме с него, когато беше на 16. Той беше аматьор. Спонсорирахме го и той стана професионалист при нас.“

„Той е невероятен и сякаш завладя света“, добави промоутърът.

Напливът от нови шампиони в тежка категория, разбира се, се обяснява с решението на Олександър Усик да се откаже от трите си титли през юни. Въпреки че 39-годишният боксьор планира още един последен мач – вероятно срещу Дионтей Уайлдър – изглежда, че дните на украинеца в битки срещу елитни съперници са приключили.

Статутът на Кабайел и Гасиев се повиши в резултат на решението на Усик да се оттегли. Дюбоа победи Фабио Уордли, за да спечели своя пояс, след като Уордли получи шампионския статут, когато Усик се отказа от титлата на WBO миналата година.

Победителят от сблъсъка Итаума-Хъргович ще бъде първият, който ще спечели един от старите пояси на Усик на ринга.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google