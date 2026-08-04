Джазмин Сойърс: Невероятен късмет е да имаш подкрепата на родния си град

Атлетката Джазмин Сойърс заяви, че се чувства “невероятно щастлива“ от подкрепата на родния си град, след като спечели златен медал за Англия на Игрите на Британската общност. 32-годишната състезателка триумфира в скока на дължина при жените в събота с резултат от 6.93 метра, изпреварвайки Рут Усоро от Нигерия и Брук Бушкуел от Австралия.

Успехът ѝ в Глазгоу дойде след множество неуспехи в нейната кариера, включително сериозна контузия, която я принуди да пропусне Олимпийските игри през 2024 г.

Въпреки предишните разочарования, Сойърс сподели, че винаги се е опитвала да вярва в себе си и похвали родния си град за това, че стои зад нея.

“Винаги съм го усещала… някои атлети говорят как трябва да се справяш сам, но при мен никога не е било така. Никога не ми се е налагало да правя всичко това сама“, каза тя пред Би Би Си Радио Стоук.

Сойърс превъзмогна разочарованията и спечели злато

“Винаги съм чувствала, че имам подкрепата на хиляди и хиляди хора, защото усещах, че всички в района ме подкрепят през цялото време.“

“Едно от красивите неща на Стоук е, че когато някой каже “Ще преследвам нещо“, всички отговарят “Давай, всички вярваме, че можеш да се справиш добре“.“

Тя сподели, че през цялата си кариера е усещала подкрепата на града “на всяка крачка“.

Сойърс добави: “В този смисъл съм голяма късметлийка. Има много неща в спорта, които не са късмет, но има и толкова много, които са.“

“Имах невероятния късмет да получа подкрепата на града.“

Преди това Сойърс спечели сребърен медал в Глазгоу по време на Игрите на Британската общност през 2014 г. и заяви, че отдавна е искала да “подобри“ постижението си.

Тя претърпя скорошни разочарования, включително остана извън медалите на предишните игри в Бирмингам и не успя да се класира за финала на Световното първенство през 2023 г.

Наложи ѝ се да претърпи операция след скъсване на ахилесовото сухожилие на отскачащия си крак и вместо да се състезава на Олимпийските игри в Париж, тя се оказа в ролята на коментатор за Би Би Си.

За това как се е почувствала, когато е осъзнала, че е спечелила златния медал, тя каза: “Това е просто чиста радост.“

“Това, което намирам за толкова невероятно, е, че беше толкова добро, колкото се надявах да бъде. Това е нещото, за което съм работила – идеята, че мога да печеля златни медали и да бъда на върха на подиума.“

Сойърс заяви, че фактът, че успехът идва, след като е трябвало да преодолее толкова много препятствия и разочарования, го прави още по-сладък.

“Най-трудно е да повярваш в себе си в моментите, след като отново си се провалил“, добави тя.

“В спорта провалите идват често и бързо. Всеки път, когато се случи, трябва да се изправиш и да си кажеш: “Въпреки това ново доказателство, което имам, че не мога да го направя, аз все пак избирам да вярвам, че мога“.“

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Снимки: Gettyimages