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  3. Край на престоя на Perfecto във Virtus.pro

Край на престоя на Perfecto във Virtus.pro

  • 3 авг 2026 | 17:47
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Край на престоя на Perfecto във Virtus.pro

Отборът на Virtus.pro официално обяви раздялата си с Иля "Perfecto" Залуцкий, който вече е свободен агент. Така приключва едногодишният престой на CS2 състезателя в организацията.

Perfecto се присъедини към Virtus.pro през юни миналата година година, когато замени Тимур "FL4MUS" Марев. Впоследствие той пое и ролята на капитан на отбора след изваждането на Денис "electroNic" Шарипов от състава.

В началото на 2026 година тимът загуби всичките си официални мачове, което доведе до падение до 100-ото място във VRS ранглистата. В по-славни година Залуцкий носеше екипите на NAVI и Cloud9.

Снимка: HLTV

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