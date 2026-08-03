Франция представи екипа си за Купата на нациите по eSports

Френският национален отбор по електронни спортове представи официалния си екип за Купата на нациите по eSports, която ще се проведе през ноември. Фланелката беше показана по време на Esports Festival на булевард "Шанз-Елизе" в Париж и е първата официално представена сред всички участващи държави.
Екипът беше разкрит от мениджъра на френската селекция Бора "YellOwStaR" Ким, а на събитието присъстваха и някои от звездите на отбора, сред които Аксел "Vatira" Туре (Rocket League), Джонатан "TakaS" Попар (VALORANT), Брайс Мейсън (EA SPORTS FC) и Гуендуал "Gwen" Дюпар (Trackmania).
Към момента Франция е класирана за 13 от 16-те дисциплини на Esports Nations Cup 2026 и дели второто място по брой участия с Китай. Единствено САЩ са си осигурили място във всички дисциплини.
Снимка: EF - ENCДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google