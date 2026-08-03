Team Secret Whales продължава доминацията си и спечели квота за Worlds 2026

Team Secret Whales стана първият отбор, който си гарантира участие на Worlds турнира по League of Legends . Виетнамският тим си осигури място на своеобразното Световно първенство след победата над CTBC Flying Oyster в swiss фазата на третия сплит в LCP.
Успехът класира Team Secret Whales за плейофите и им донесе достатъчно шампионатни точки, за да си гарантират участие на Worlds независимо от представянето си до края на сезона. С актив от 136 точки тимът има недостижим аванс пред преследвачите си.
През 2026 година Team Secret Whales доминира в LCP, след като спечели първите два сплита и показа силна игра на MSI, където достигна до топ 6 и елиминира Top Esports.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google