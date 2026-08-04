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  3. Imperial обяви новия наставник Маркос "tacitus" Кастильо

Imperial обяви новия наставник Маркос "tacitus" Кастильо

  • 4 авг 2026 | 12:40
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Imperial обяви новия наставник Маркос "tacitus" Кастильо

Imperial официално назначи Маркос "tacitus" Кастильо за нов старши треньор на своя CS2 състав. Той заменя Рафаел "zakk" Фернандес, който напусна организацията в средата на юни.

За tacitus това е завръщане към треньорската професия, след като през февруари беше освободен от Fluxo след близо две години начело на отбора.

Imperial започна силно новия сезон с две титли – CCT 2026 South America Series 3 и Thunderpick World Championship 2026 South America Series 2, но впоследствие резултатите на тима се влошиха.

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