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Българско участие в битката за Световното по електронни спортове: Liquid на Jorko и Acend научиха съперниците си

  • 4 авг 2026 | 11:01
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Българско участие в битката за Световното по електронни спортове: Liquid на Jorko и Acend научиха съперниците си

Отворените квалификации за дисциплината Counter-Strike в Световното първенство по електронни спортове ще започнат на 7 август с участието на 64 отбора, които ще спорят за четири места в основната надпревара с награден фонд от 2 милиона долара.

Българският интерес е сериозен, след като в квалификациите ще участват Георги "Jorko" Митев с Team Liquid, както и целият български състав на Acend.

Liquid попадна в група "L", където ще се изправи срещу Metizport, Prestige и френския Dhala. Acend пък е в група "N" заедно с NRG, Spirit Esports и Vandulken.

Квалификацията ще започне с 16 групи по четири отбора в двойна елиминация. Първите два тима от всяка група ще продължат към плейофите, които ще бъдат в директна елиминация.

Всички срещи ще се играят във формат BO3, а само четири отбора ще си осигурят място на Световното.

Снимка: HLTV

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