Чарлс Оливейра: Иън Мачадо Гари има много добри шансове да победи Ислам Махачев на UFC 330

Ислам Махачев принуди Чарлс Оливейра да се предаде, за да постави началото на царуването си в леката категория на UFC през 2022 г. Сега съотборникът на бразилеца, Иън Мачадо Гари, ще влезе в октагона на 15 август във Филаделфия, за да се опита да сложи край на серията без загуба на шампиона и да спечели титлата в полусредна категория на UFC 330.

Гари си заслужи шанс за пояса в категория до 70 килограма, след като победи бившия претендент Белал Мохамед през ноември 2025 г., а Оливейра заяви, че ирландецът тренира за Махачев още оттогава.

„Той знаеше, че е следващият на опашката за титлата“, каза Оливейра пред „ММА Файтинг“. „И оттогава е напълно съсредоточен върху този двубой с Махачев.“

На UFC 331 Махачев ще има възможността да подобри рекорда за най-дълга победна серия в историята на UFC, изпреварвайки Андерсън Силва със 17 поредни успеха, а Гари може да осуети този план. Руският талант победи величия като Александър Волкановски, Дъстин Порие и самия Оливейра в категория до 70 кг. преди да достигне до трона в полусредна категория с победа над Джак Дела Мадалена седмица преди Гари да надделее над Мохамед. Оливейра вижда ключът към победата на своя съотборник във Филаделфия.

„Иън наистина има много добър шанс да победи Махачев“, каза Оливейра. „Не казвам това, защото ми е приятел или защото е част от нашия отбор, а заради това, което видяхме и начина, по който тренира.“

„Знаем, че от другата страна има невероятно корав боец, който заслужава цялото уважение на света. Той е смирен, когато промотира битка, но в клетката е изключително труден за преодоляване. Той е изключителен, наистина корав боец. Но честно казано, според мен Иън има голям шанс да спечели, защото е много стратегичен боец и никога не се отклонява от плана за игра.“

Оливейра и неговите треньори от „Chute Boxe“ в Сао Пауло вече са изграждали тренировъчен лагер за Махачев в миналото и звездата на UFC вярва, че всички тези знания са били от полза при подпомагането на Гари в подготовката му.

„Независимо дали печелиш или губиш, след като си споделил клетката с някого, си тръгваш с определени прозрения“, каза Оливейра. „Особено като гледаш битки. Иън е много стратегически настроен, той изучава много. Иън допринася с много. Ние също допринасяме много и екипът постоянно обсъжда: „Какво мислиш за това, за онова?“. Честно казано, Иън е много добре подготвен. Той е наистина щастлив, че има тази възможност да се бие за титлата. И мисля, че най-важното е, че откакто спечели последната си битка, Иън вече знаеше, че е следващият. Вече знаеше кой ще бъде опонентът му. Така че Иън не е започнал този тренировъчен лагер сега, той е в лагер и е съсредоточен върху тази битка от много дълго време. Иън става все по-добър с всеки изминал ден. По-щастлив е. Той разбира възможността, която се открива пред него. Знае оръжията, с които разполага, и знае качествата на своето джиу-джицу.“

Махачев разкри плана си за Гари: Трябва да го гоня, той бяга твърде много

„Разликата при Иън е неговата интелигентност“, продължи той. „Той никога не се отклонява от стратегията. Каквото и да планира екипът заедно с него за битката, той ще го следва от началото до края. Това е, което отличава Иън. След като веднъж възприеме плана за игра в ума си, той ще се придържа към него до самия край. Няма да го промени. Това е разликата, която Иън внася в играта, в клетката. Това ни прави щастливи, защото той никога не се отклонява от плана и не губи фокус. Отдава се на 100%. Придържа се към стратегията, независимо какво се случва, така че мисля, че ще бъде страхотна битка.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google