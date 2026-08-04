Мартин Тошев: Левски ще елиминира Кайрат

Бившият нападател на ЦСКА и казахстанските Жетису и Шахтьор Караганда - Мартин Тошев, сподели очакванията си за предстоящия сблъсък между Кайрат и Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Той изрази мнение, че за "сините" е голям плюс фактът, че реваншът няма да се играе в Алмати, а в Туркестан. Ето още от неговото изказване, цитирано от Sports.kz:

Левски излиза за още една крачка към мечтата

"Левски е в много добра форма и смятам, че в момента има предимство. Те изиграха много силни мачове и са напълно уверени в своите възможности. Мисля, че за Кайрат не е добре, че домакинският им мач ще се играе в Туркестан. Не смятам, че времето ще окаже сериозно влияние върху съперника - и в България в момента е много горещо. Според мен Левски ще постигне добър резултат у дома и ще елиминира алматинци от турнира".

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