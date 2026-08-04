Неймар увери, че не мисли за оттегляне от футбола

Бащата на Неймар обяви, че синът му все още може да играе за бразилския национален отбор. Миналата седмица 34-годишният играч обяви, че е участвал в последния си мач за националния отбор на Световното първенство.
Неймар каза “сбогом” на националния тим на Бразилия
„Не мога да гарантирам, че е 100 процента приключил с националния отбор. Възможно е да се завърне“, заяви Неймар-старши по време на събитие в Бразилия.
Нападателят на Сантос обаче отговори с усмивка: „Не баща ми играе за националния отбор.“ Той също така увери, че в момента не планира оттегляне от футбола. „Не мисля за отказване. Имам договор със Сантос до декември и сега искам да направя всичко възможно за клуба. След това ще обмисля вариантите си: да остана, да си тръгна, да сложа край на кариерата си или да продължа да играя... Не знам. Все още има време до декември. Ще видим“, каза Неймар.
Футболистът дебютира за Бразилия през 2010 г. Той изигра 130 мача за националния отбор във всички състезания, в които отбеляза 80 гола и направи 59 асистенции, превръщайки се в голмайстор номер 1 в историята.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages