Неймар увери, че не мисли за оттегляне от футбола

Бащата на Неймар обяви, че синът му все още може да играе за бразилския национален отбор. Миналата седмица 34-годишният играч обяви, че е участвал в последния си мач за националния отбор на Световното първенство.

Неймар каза “сбогом” на националния тим на Бразилия

„Не мога да гарантирам, че е 100 процента приключил с националния отбор. Възможно е да се завърне“, заяви Неймар-старши по време на събитие в Бразилия.

🚨🇧🇷 Neymar’s father: “I can’t guarantee that he’s 100% done with the Seleção. Maybe he can come back”.



Neymar replies: “It’s not my dad playing!”. 😁 pic.twitter.com/cqi7mKdUZE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

Нападателят на Сантос обаче отговори с усмивка: „Не баща ми играе за националния отбор.“ Той също така увери, че в момента не планира оттегляне от футбола. „Не мисля за отказване. Имам договор със Сантос до декември и сега искам да направя всичко възможно за клуба. След това ще обмисля вариантите си: да остана, да си тръгна, да сложа край на кариерата си или да продължа да играя... Не знам. Все още има време до декември. Ще видим“, каза Неймар.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Neymar Jr on his future:



"I don't think about stopping and I don't even know until when I'll play. I have a contract with Santos until December, I intend to fulfill it and honor the Santos shirt in the best way possible."



"When my contract ends, I'll think about… pic.twitter.com/lhAEtdNT71 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 3, 2026

Футболистът дебютира за Бразилия през 2010 г. Той изигра 130 мача за националния отбор във всички състезания, в които отбеляза 80 гола и направи 59 асистенции, превръщайки се в голмайстор номер 1 в историята.

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Снимки: Gettyimages