Новият треньор на класиците: Българската борба се нуждае от обединение

Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров бе официално представен като нов старши треньор на националния отбор по борба в класическия стил от вицепрезидента на Българската федерация по борба (БФ Борба) Борислав Величков.

Двукратен европейски и световен шампион поема класиците на България

"Радвам се, че днес имам възможност да представя пред Вас - състезателите от националния отбор, двукратния световен и европейски шампион Андрей Димитров като нов старши треньор на националния отбор, който е избран единодушно от целия Управителен съвет на БФ Борба. Той е един истински шампион и от него можете да научите много за борбата и големите състезания", заяви Борислав Величков пред класиците от националния отбор.

В обръщението си към състезателите Андрей Димитров подчерта необходимостта от обединение, дисциплина и спазване на правилата, за да може българската борба отново да постига големи международни успехи.

"Българската борба се нуждае от обединение и от всички наши талантливи състезатели, които не се създават лесно и за един ден. Убеден съм, че ако следваме правилата и спазваме дисциплината, ще имаме успехи. Отдолу идва едно много талантливо поколение, което след няколко години може да печели титли и медали за България", заяви новият старши треньор.

Той бе категоричен, че националният отбор и ръководството на федерацията ще работят като единен екип.

"Имаме законно избран президент - г-жа Станка Златева, която е признат авторитет в световната и европейска борба, и ръководство на БФ Борба. Работим в екип с ръководството, ще бъдем и заедно с Вас като вярвам, че бързо ще влезем в час", каза още Андрей Димитров.

Новият старши треньор отправи и ясен призив към националните състезатели за лична отговорност и пълна отдаденост на спорта.

"Всеки един от Вас трябва да застане пред огледалото и да си каже, че е готов да се откаже от забавленията и изкушенията на живота, за да бъде шампион в борбата", заяви Андрей Димитров.

С назначаването на двукратния световен и европейски шампион БФ Борба залага на доказан специалист и авторитетна фигура, която познава в детайли изискванията на големите международни състезания и пътя към шампионските успехи.

Българската федерация по борба очаква новият старши треньор да обедини националния отбор, да продължи работата по утвърдената от Министерството на младежта и спорта програма за подготовка и да допринесе за развитието на младото поколение състезатели и за нови успехи на българската класическа борба.

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