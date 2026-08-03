Може да сме гледали новата суперзвезда на ММА в Бургас

След като наблюдава как смесените бойни изкуства покоряват нови територии в 38 държави, членът на Залата на славата на BRAVE CF Карлос Кремер вярва, че Оуейс Якуб пише следващата глава в глобалната история на спорта.

Спорно реферско решение сложи края на битката Георгиев - Якуб

Миналата събота, 1 август, Якуб постигна победа с технически нокаут в първия рунд над местния любимец Делян Георгиев в двубой при договорен лимит до 68 килограма на BRAVE CF 107 в Бургас. След срещата Кремер определи изгряващата индийска звезда като символ на утвърждаването на страната му на международната ММА сцена. Още от началния гонг 28-годишният боец контролираше развоя на срещата с непрестанен натиск напред и прецизни комбинации, като не позволи на Георгиев да намери своя ритъм, пише официалният сайт на BRAVE CF.

Продължителната му атака принуди съдията да прекрати двубоя точно четири минути след началото на първия рунд, с което Якуб удължи впечатляващата си серия в BRAVE CF. Окрилен от победата, представителят на Тим Хабиб не загуби време и веднага насочи поглед към още по-голяма цел. Той предизвика действащия световен шампион на BRAVE CF в лека категория Абдисалам Омок Уулу Кубаничбек и ясно показа, че смята себе си за готов да атакува най-ценното отличие в дивизията.

„Оуейс продължава да показва защо толкова много хора обръщат внимание на индийския ММА“, заяви Кремер след събитието. „Всяко негово представяне е поредна крачка напред не само за него, но и за спорта в Индия.“

Когато подобна похвала идва от първия приет член в Залата на славата на BRAVE CF и най-пътувалия водещ в историята на ММА, думите имат още по-голяма тежест. Малцина са наблюдавали толкова отблизо разрастването на спорта на нови пазари, колкото Кремер. Това му дава уникална перспектива към състезателите, които движат глобалното му развитие.

Възходът на Якуб върви паралелно с тази еволюция.

Трениращ под ръководството на легендарния Хабиб Нурмагомедов, изявеният индийски боец изгради репутацията си с дисциплинирана борба, премерени удари и неуморно темпо – качества, които го превърнаха в един от водещите представители на смесените бойни изкуства в страната.

„Имал съм привилегията да представям бойци от всички краища на света, а Оуейс притежава всички качества на човек, способен да вдъхнови следващата вълна“, добави Кремер. „Той не просто печели двубои. Оуейс показва какво е възможно за индийския ММА.“

Кремер отбеляза и нарастващото влияние на Якуб извън клетката, като го поздрави за преминаването на границата от един милион последователи в Instagram и изтъкна първото му място в националната ММА ранглиста на Индия за 2026 г.

За Кремер тези постижения са част от нещо много по-голямо. Якуб вече не просто трупа победи. Той помага за издигането на авторитета на индийския ММА и доказва, че състезателите от страната заслужават място сред елита на спорта.

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