Ленъкс Люис: Фюри и Джошуа са бледа сянка на себе си

Светът на бокса от години очаква двубоя между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа, който трябва да се състои преди края на годината. Срещата обаче все още не е официално обявена поради логистични проблеми. Не е ясно дали битката ще се проведе във Великобритания или в САЩ, като основната пречка изглежда е часовият пояс. Фактът, че мачът трябва да се играе в ранните часове на британската сутрин – теоретично по-добро време за световно излъчване – намалява шансовете на „Уембли“. Според портала „Боксинг Сийн“ всичко вече сочи към Ню Йорк.

Въпреки неяснотите, подготовката за мача продължава и както Ей Джей, така и „Циганския крал“ следват своя план. Преди няколко дни Джошуа се изправи срещу Кристиан Пренга, а Фюри – срещу Мариуш Вах. На пръв поглед това бяха лесни съперници за двамата бивши шампиони в тежка категория, но те им създадоха повече проблеми от очакваното, особено Пренга. Албанецът почти провали така наречената „Битка за Британия“, след като прати Джошуа в нокдаун два пъти в първия рунд, макар британецът да отговори с нокаут във втория.

Спортната форма на двете английски звезди беше коментирана от Ленъкс Люис, великият британски шампион в тежка категория. „Лъвът“ беше суров в изказването си за „Ринг Магазин“ относно Ей Джей: „Наистина ли е готов за ринга в момента? Почти абсолютен новак го свали два пъти в първия рунд. Това ли е всичко? Видяхме ли края му? Той вече не е същият, какъвто беше“, заяви Люис.

Бившият шампион смята, че Фюри е фаворит срещу Джошуа, но е на мнение, че този мач идва твърде късно: „Очевидно всичко се превърна във въпрос на пари. Битката трябваше да се състои преди години, но те искат да я осъществят и [все още] могат да извлекат финансова полза“, каза бившият британски шампион, който обаче представяше Канада на Олимпийските игри.

Въпреки всичко, Люис вижда Фюри в по-добра позиция в момента: „Не може да се каже, че някой от двамата е в най-добрата си форма. Фюри със сигурност е по-близо, но и двамата са просто сянка на това, което бяха. Клоня към Фюри; той ми показа повече в последните си два мача [срещу Арсланбек Махмудов и след това срещу Вах], отколкото Джошуа напоследък. Ей Джей се боксира с ютюбър [Джейк Пол], сега с човек, който го свали два пъти, а след това се изправя срещу Фюри? Това наистина е голям скок“, аргументира се „Лъвът“.

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