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  3. Легендата Теди Ринер няма търпение да атакува златото в Лос Анджелис

Легендата Теди Ринер няма търпение да атакува златото в Лос Анджелис

  • 3 авг 2026 | 20:28
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Легендата Теди Ринер няма търпение да атакува златото в Лос Анджелис

Петкратният олимпийски шампион в джудото Теди Ринер от Франция се завръща в спорта на Гран при на Лима, което ще се проведе в Перу между 14 и 16 август, а пред радио "Монте Карло" разкри, че се готви за златния медал и на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Напоследък бях зает са мисля и за след края на кариерата ми, да разсъждавам върху важни мисии, върху много неща. Но аз живея за Олимпийските игри. Това е, което ме вълнува, това е, което ме кара да скачам от леглото сутрин. Мотивира ме да направя страхотно последно състезание. Основното е да спечеля златен медал и да си доставя удоволствие", казва 37-годишният шампион, който ще бъде на прага на 40 години след две в Лос Анджелис.

"Промених всичко по моята подготовка. Това ми донесе успех в Париж, така че продължавам в същия дух", каза още Теди Ринер.

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