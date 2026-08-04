Стрес фрактурата спира Ема Радукану и за US Open

Стрес фрактурата на Ема Радукану ще я принуди да пропусне Откритото първенство на САЩ по тенис. Британската ракета номер едно получи контузията на дясната подбедрица по време на сезона на трева и взе решение да се оттегли от „Уимбълдън“. След консултация с медицинския си екип, Радукану е заключила, че няма да може да играе и в Ню Йорк по-късно този месец.

Край на съмненията, Радукану се оттегли и няма да играе на “свещената трева”

Макар новината да не е изненада, предвид естеството на контузията и факта, че Радукану едва наскоро направи първите си колебливи стъпки обратно на корта, носейки защитна обувка, това е пореден удар за 23-годишната тенисистка. След като постигна положителен напредък миналото лято, включително спечелването на първите ѝ мачове на „Флъшинг Медоус“, откакто вдигна трофея преди пет години, за Радукану това бяха разочароващи 12 месеца с по-упорити физически проблеми.

След като контузия на крака сериозно затрудни предсезонните ѝ тренировки, Радукану прекара два месеца и половина извън корта поради поствирусно заболяване, след като първоначално се разболя в началото на февруари.

Накрая тя се завърна за края на сезона на клей, след като отново нае Андрю Ричардсън, треньорът, който я доведе до титлата на US Open, но времето на двамата заедно на корта беше ограничено.

Радукану се наслади на една от най-добрите седмици в кариерата си, като достигна до най-големия си финал от Ню Йорк насам в Куинс Клуб през юни, но именно това усилие предизвика последния ѝ неуспех.

Тя не беше сред играчите, номинирани в отбора на Великобритания за финалите за Купата на Били Джийн Кинг в края на септември и сигурно има въпросителни дали Ръдукану, която ще отстъпи от сегашното си 49-то място в ранглистата, ще се състезава отново през 2026 година.

Радукану не попадна в състава за "Били Джийн Кинг къп"

Състезателката от Кент публикува оптимистично съобщение в Instagram в неделя от почивката си в Швейцария, наричайки я „най-доброто рестартиране досега“.

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