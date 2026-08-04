Янаки Милев победи осмия поставен, Александър Василев отпадна на "Чаланджър"-а в Пловдив

Kационалът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив". 22-годишният Милев се наложи с 6:4, 6:4 над осмия поставен и №342 в световната ранглиста Ориол Рока Баталя (Испания).

Българинът поведе с 4:2, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма и затвори първия сет с 6:4. Във втората част Милев изостана с 2:4, но направи впечатляващ обрат, спечелвайки четири поредни гейма за крайното 6:4.

Във втория кръг Милев ще играе срещу победителя от двубоя между Джордж Лазаров и Едуардо Рибейро (Бразилия).

От надпреварата отпадна Александър Василев. 19-годишният българин, финалист на US Open при юношите за 2025 г., отстъпи с 3:6, 4:6 пред Емилиен Демане (Белгия) след два часа и две минути игра.

Българинът загуби първия сет след единствен пробив в четвъртия гейм. Във втората част Василев изостана с пробив за 2:3, но успя да възстанови равенството при 4:4. За съжаление националът отстъпи в следващите два гейма и приключи участието си в турнира.

По-рано във вторник Джордж Лазаров, Георги Георгиев и Адриан Андреев записаха вторите си поредни победи в квалификациите и се класираха за основната схема. Така общо седем български тенисисти ще участват в основната схема на турнира.

Програмата за днешния ден включва пет мача с българско участие, като четири от тях ще се изиграят последователно на централния корт. Срещите започват в 15:00 часа, а входът за зрителите е свободен.

Георги Георгиев ще се изправи срещу поставения под №4 Даниел Елахи Галан (Колумбия), а Адриан Андреев ще срещне петия поставен Муркел Делиен (Боливия). Участието си в турнира ще започнат и националите на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров и Иван Иванов. Нестеров ще срещне Лоренцо Анджелини (Италия), а Иван Иванов ще се изправи срещу поставения под №7 Огнен Милич (Сърбия).

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