Българките губят позиции, шампионката от Вашингтон Еала дебютира в топ 20

Първата ракета на България Елизара Янкова падна с пет места до №193 в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA).

Отстъпление бележи и Виктория Томова, която също загуби пет позиции и вече е №239.

С по седем места по-надолу през тази седмица са Росица Денчева и Лиа Каратанчева, съответно №358 и №383.

В топ 10 има само една промяна. Украинката Елина Свитолина се изкачи с една позиция за №9, измествайки американката Аманда Анисимова.

На върха остава Арина Сабаленка с актив от 8550 точки, следвана от Елена Рибакина с 8056, Джесика Пегула с 6625, Коко Гоф с 5649, Мира Андреева с 5293 точки и други.

Филипинската тенисистка Александра Еала, която тази нощ спечели дебютния си трофей от сериите на WTA, след като победи американката Джесика Пегула на финала във Вашингтон, прескочи осем места и се изкачи до рекордното за нея 20-о.

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