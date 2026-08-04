Тейлър Фриц триумфира с титлата във Вашингтон

Американецът Тейлър Фриц спечели турнира по тенис на твърди кортове във Вашингтон, който е от категория АТР 500. На финала той се наложи над испанския талант Рафаел Жодар със 7:6(2), 6:4.

Срещата, която трябваше да се изиграе в неделя, беше отложена за понеделник поради гръмотевични бури в американската столица. Двубоят продължи час и 50 минути.

Първият сет премина без пробиви и се реши в тайбрек. В него поставеният под номер 3 в схемата Фриц показа по-здрави нерви и го спечели убедително със 7:2 точки.

Вдъхновен от успеха, американецът стартира вихрено втората част, като реализира два бързи пробива и поведе с 3:0. Жодар успя да върне единия пробив и да намали изоставането си до 2:3, но Фриц запази предимството си до края и затвори мача.

Това е 11-а титла в кариерата на Тейлър Фриц. За победата си той ще получи 461 835 долара от наградния фонд, който е близо 2,5 милиона долара. Финалистът Жодар, който направи впечатляващ пробив в турнира, ще си тръгне с чек за почти 250 хиляди долара.

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Снимки: Gettyimages