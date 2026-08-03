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  3. Теа Илиева се класира на 11-то място на 10 метра пушка на Европейското

Теа Илиева се класира на 11-то място на 10 метра пушка на Европейското

  • 3 авг 2026 | 20:13
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Теа Илиева се класира на 11-то място на 10 метра пушка на Европейското

Теа Илиева се класира на 11-о място в индивидуалната надпревара на 10 метра пушка в първия ден на европейското първенство по спортна стрелба с въздушно и малокалибрено оръжие за мъже и жени до 23 години в полския град Вроцлав. Илиева събра 626.9 точки в шестте квалификационни серии и остана само на 2.2 точки от първите осем, които се класираха за финалите за разпределението на медалите в дисциплината.  Теодора Боянова се нареди 15-а с 625.9 точки, а третата българка в състезанието - Ивана Вълкова, завърши 23-а с 621.9 точки от 39 участвали.

С най-добър резултат във финала влезе Анджелия Стеванович (Сърбия) с нов европейски рекорд от 637.1 точки.

В отборното класиране в пресявките България зае четвъртото място с 1874.7 точки, като Сърбия беше номер 1 с европейски рекорд от 1894.3 точки, пред триото на Украйна с 1885.2 точки, а трети  остана Турция с 1880.9 точки.

България участва с девет състезатели на шампионата, който ще завърши на 11 август.

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