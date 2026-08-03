Тадей Погачар ще участва в Ла Вуелта

Тадей Погачар ще участва в Обиколката на Испания, която стартира на 22 август. Това съобщиха от отбора на Обединените арабски емирства, за който той се състезава.

Само преди дни словенецът триумфира за рекордния пети път в Обиколката на Франция и сега ще се опита да спечели единственото голямо отличие в многоетапните състезания, което липсва в кариерата му - Обиколката на Испания. С това той би станал едва деветият колоездач в историята, спечели трите най-престижни обиколки - на Франция, на Италия и на Испания.

Погачар спечели Тур дьо Франс през 2020, 2021, 2024, 2025 и 2026 година и Джиро д'Италия през 2024 година. Във Вуелта а Еспаня той има едно трето място през 2019 година, когато бе и единственото му участие в състезанието. Тогава той бе само на 20 години.

От ОАЕ разкриха и имената на останалите колоездачи, които ще бъдат съотборници на Погачар в 21-етапната надпревара. Това Жоао Алмейда (Португалия), Домен Новак (Словения), Иво Оливейра (Португалия), Павел Сиваков (Франция), Пабло Торес (Испания), Кевин Фермерке (САЩ) и Джей Вайн (Австралия).

Обиколката на Испания ще започне на 22 август с индивидуален етап по часовник в Монако. След това следват два състезателни дни във Франция, както и един в Андора. На територията на Испания надпреварата ще се пренесе за петия етап от Фалсет до Рокетес. Състезанието ще завърши на 13 септември с 99-километров етав Гранада.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google