Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Тадей Погачар ще участва в Ла Вуелта

Тадей Погачар ще участва в Ла Вуелта

  • 3 авг 2026 | 12:35
  • 105
  • 0
Тадей Погачар ще участва в Ла Вуелта

Тадей Погачар ще участва в Обиколката на Испания, която стартира на 22 август. Това съобщиха от отбора на Обединените арабски емирства, за който той се състезава.

Само преди дни словенецът триумфира за рекордния пети път в Обиколката на Франция и сега ще се опита да спечели единственото голямо отличие в многоетапните състезания, което липсва в кариерата му - Обиколката на Испания. С това той би станал едва деветият колоездач в историята, спечели трите най-престижни обиколки - на Франция, на Италия и на Испания.

Погачар спечели Тур дьо Франс през 2020, 2021, 2024, 2025 и 2026 година и Джиро д'Италия през 2024 година. Във Вуелта а Еспаня той има едно трето място през 2019 година, когато бе и единственото му участие в състезанието. Тогава той бе само на 20 години.

От ОАЕ разкриха и имената на останалите колоездачи, които ще бъдат съотборници на Погачар в 21-етапната надпревара. Това Жоао Алмейда (Португалия), Домен Новак (Словения), Иво Оливейра (Португалия), Павел Сиваков (Франция), Пабло Торес (Испания), Кевин Фермерке (САЩ) и Джей Вайн (Австралия).

Обиколката на Испания ще започне на 22 август с индивидуален етап по часовник в Монако. След това следват два състезателни дни във Франция, както и един в Андора. На територията на Испания надпреварата ще се пренесе за петия етап от Фалсет до Рокетес. Състезанието ще завърши на 13 септември с 99-километров етав Гранада.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Стефани Стоева и Габриела Стоева пристигнаха в Индия за двуседмичен лагер преди Световното първенство

Стефани Стоева и Габриела Стоева пристигнаха в Индия за двуседмичен лагер преди Световното първенство

  • 2 авг 2026 | 17:54
  • 769
  • 1
България U18 стартира с победа на Европейския шампионат в Грузия

България U18 стартира с победа на Европейския шампионат в Грузия

  • 2 авг 2026 | 14:56
  • 758
  • 0
Лъчезар Даскала с бронз при юношите на Европейската купа по спортно катерене

Лъчезар Даскала с бронз при юношите на Европейската купа по спортно катерене

  • 2 авг 2026 | 08:29
  • 870
  • 0
Историческо! България за първи път с отбор на Европейско по бейзбол

Историческо! България за първи път с отбор на Европейско по бейзбол

  • 2 авг 2026 | 03:41
  • 2750
  • 0
Български бейзболист постави втори рекорд на "Гинес"

Български бейзболист постави втори рекорд на "Гинес"

  • 31 юли 2026 | 16:54
  • 1477
  • 0
Йоана Илиева след Световното: Дойдох за повече…

Йоана Илиева след Световното: Дойдох за повече…

  • 31 юли 2026 | 16:40
  • 680
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 30360
  • 47
Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 15997
  • 29
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
  • 6271
  • 1
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
  • 3665
  • 3
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 5955
  • 9
ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

  • 3 авг 2026 | 07:54
  • 9641
  • 22