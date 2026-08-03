Българите останаха на 15-о и 17-о място в квалификациите на 10 метра въздушен пистолет при смесените отбори на Европейското

Българските отбори завършиха на 15-о и 17-о място в квалификациите на 10 метра въздушен пистолет при смесените отбори на Европейското първенство по стрелба до 23 години, което се провежда в полския град Вроцлав. Мария Атанасова и Калоян Петков от втория тим на България направиха общо 561 точки - 285 за Атанасова и 276 за Петков. Това им отреди 15-а позиция.

С две места по-надолу завършиха първият тим на България - Николая Раденкова и Виктор Бонев. Те направиха общо 557 точки - 270 за Раденкова и 287 за Бонев.

На първите три места в квалификациите са Сърбия и двата отбора на Турция. Отборът на Грузия, завършил четвърти, също продължава към финалите.

Снимка: Община Русе

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