Организатор защити условията на състезанието след смъртта на триатлонист в Китай

Триатлонската асоциация на Хонконг, Китай, заяви, че триатлонът в Тай По в неделя се е провел при безопасни условия, преди да се стигне до трагедия, при която 59-годишен спортист беше открит мъртъв, след като е влязъл във водата.

Жертвата, за която се смята, че е пенсиониран служител на морската полиция, изчезва по време на плувния етап в Тай Мей Тук. Той е открит след седемчасово издирване и е обявен за мъртъв в болницата.

В отговор на медийни запитвания, асоциацията съобщи, че метеорологичните условия са били подходящи 20 минути преди състезанието – без жълт код за проливен дъжд, без валежи, без гръмотевични бури в радиус от пет километра и с висока видимост в морето на мястото на провеждане.

Въпреки че жълтият код за проливен дъжд е бил издаден малко след старта на състезанието около 6:10 ч. сутринта, организаторът обясни, че е сметнато за подходящо надпреварата да продължи, тъй като лекият дъжд е запазил видимостта в морето ясна.

Потвърдено е, че в състезанието са участвали 316 души, разделени на десет групи според дистанцията, които са стартирали през интервали, за да се осигури безопасно съотношение между спасители и състезатели.

По време на състезанието асоциацията е разположила 22-ма служители за спасителна поддръжка във водата, като патрулни моторни лодки и каяци са били разположени по цялото плувно трасе.

Организаторът заяви, че екипът незабавно е задействал процедурите за извънредни ситуации около 7:15 ч., след като е забелязал, че жертвата не се е регистрирала след влизането си във водата.

Подчертава се, че спасителният екип е започнал издирване и е останал в готовност, докато правоприлагащите органи са пристигнали, за да разследват случая.

Според правилата на състезанието, събитието би било отменено, ако Обсерваторията беше издала червен или черен код за проливен дъжд или сигнал за силен вятър №3 два часа преди старта.

Ако по време на състезанието бъде издадено предупреждение за гръмотевична буря, червен или черен код за дъжд, директорът на събитието може да забави, промени трасето, дистанцията или формата, или дори да отмени събитието.

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