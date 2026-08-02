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  3. България U18 стартира с победа на Европейския шампионат в Грузия

България U18 стартира с победа на Европейския шампионат в Грузия

  • 2 авг 2026 | 14:56
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България U18 стартира с победа на Европейския шампионат в Грузия

Националният отбор на България за юноши до 18 година стартира силно на Европейския шампионат II 2026 в Грузия. В първи мач от първата фаза на турнира в Телави българските юноши надиграха с убедително състава на Косово с 36:26.

Даниел Иванов реализира 10 попадения за успеха, Георги Василев добави 7, 6 пъти се разписа Христо Йорданов, а по 4 гола отбелязаха Радослав Събев и Ивайло Рачев.

Утре (3 август) воденият от Виктор Симеонов тим излиза срещу домакините от Грузия от 17,15 часа българско време.

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