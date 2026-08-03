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България с бронз при мъжете и жените на Европейското по голф

  • 3 авг 2026 | 13:51
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България с бронз при мъжете и жените на Европейското по голф

България завърши с бронзови медали и при мъжете, и при жените на Европейското първенство по голф в Малта.

В мача за третото място при мъжете Филип Китов, Христо Янакиев, Денис Стайков и Самуел Браун се пребориха с Латвия с 2.5 : 0.5.

При жените битката за бронза беше спечелена от Виктория Георгиева, Вяра Георгиева, Вая Георгиева и Ивана Симеонова с 2.5 : 0.5 срещу Сан Марино.

Събитието беше първият шампионат на Европейската голф асоциация (EGA), проведен на остров Малта, и донесе радост на домакините с победа на местния отбор в мъжкия турнир.

Малтийският тим претърпя поредица от разочароващи загуби на крачка от титлата в мъжкия Team Shield. Въпреки че има най-много медали в историята на надпреварата, досега Малта никога не беше печелила трофея. Четирите втори места и четирите бронзови медала от създаването на турнира през 2015 г. най-после бяха надградени с победа на родна земя.

Мъжкият отбор завърши на трето място в квалификациите във формат строук плей и си осигури четвъртфинал срещу Румъния, който спечели с 2:1 точки. Полуфиналът срещу Латвия беше изключително оспорван, като и двете точки за Малта бяха спечелени след допълнителни дупки.

В двубоя за златните медали при жените Турция принуди домакините да се борят до самия край, като и трите мача стигнаха поне до 17-ата дупка. Ибрахим Тарък Аслан донесе първата точка с победа с 2&1, преди Оливър Дейвис да изравни за Малта с успех с една дупка. Така титлата трябваше да бъде решена в мача на двойки, в който резултатът беше равен след 18 дупки. Рууд Критиен и Джей Джей Микалеф Верлест постигнаха третата си победа от три мача в директните елиминации, след като триумфираха на 19-ата дупка и осигуриха първите златни медали за Малта в историята на първенствата на EGA.

В женския турнир Турция добави рекорден пети златен медал към колекцията си в надпреварата, след като победи Малта в двубоя за титлата.

Бъдещите шампионки изглеждаха като отбора, който трябва да бъде победен, през цялата седмица. Те завършиха квалификациите във формат строук плей като единствения тим с резултат под пара, което им осигури първото място в схемата и директно класиране за полуфиналите. Убедителна победа над България ги изпрати в мача за титлата срещу домакина Малта – финал, идентичен с този при мъжете.

Подобно на решителния сблъсък при мъжете, женският финал също остана оспорван до самия край, като всеки мач стигна до 17-ата или 18-ата дупка. Малта поведе в срещата на двойки, след като Лая Кристина и Филипа Шулце Дьоринг спечелиха с една дупка. Турският отбор отговори с победи и в двата мача на сингъл – Суде Бай се наложи с една дупка, а Дениз Сапмаз спечели с 2&1. Така Турция завоюва златните медали и втората си титла за последните три години.

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