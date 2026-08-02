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Стефани Стоева и Габриела Стоева пристигнаха в Индия за двуседмичен лагер преди Световното първенство

  • 2 авг 2026 | 17:54
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Стефани Стоева и Габриела Стоева пристигнаха в Индия за двуседмичен лагер преди Световното първенство

Европейските шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева пристигнаха в Индия за двуседмичен лагер преди Световното първенство по бадминтон, което ще се проведе от 17 до 23 август в Ню Делхи.

Те ще се подготвят в националния център в град Гавахати.

"Две седмици лагер. Една цел. Последни дни подготовка преди Световното първенство 2026. Работим. Натискаме. Готови сме. India, we’re coming", написаха сестрите в социалните мрежи.

Жребият за шампионата е на 5 август. България ще бъде представена от четирима състезатели. Стефани Стоева и Калояна Налбантова ще играят на единично, Стефани и Габриела Стоеви на двойки жени, а Габриела Стоева и Евгени Панев на смесени двойки.

Калояна Налбантова до 4 август е на лагер в Анкара, след което до 14-и ще се подготвя в София.

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