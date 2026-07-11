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Несебър и Нефтохимик си вкараха по два пъти

  • 11 юли 2026 | 20:25
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Несебър и Нефтохимик си вкараха по два пъти

2:2 приключи приятелска среща в Българово между едноименния тим на Несебър и Нефтохимик (Бургас). Треньорите дадоха шанс на всичките си футболисти. Новото попълнение Георги Маджаров даде преднина на бургазлии с гол в 12-ата минута. В 38-ата Кристиян Парашкевов изравни от дузпа. В средата на втората част Виктор Кунев центрира и Тодор Петков обърна резултата в полза на Несебър. Четвърт час преди края Христо Георгиев фиксира хикса с попадение от дузпа – 2:2.

Снимка: ФК Нефтохимик Бургас 1962 – фейсбук

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