Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. Николай Жечев: Готови сме

Николай Жечев: Готови сме

  • 3 авг 2026 | 17:05
  • 137
  • 0
Николай Жечев: Готови сме

Едноименният тим на Ямбол е сред водещите отбори в Трета лига.

Старши треньорът Николай Жечев  коментира пред Sportal.bg очакванията си за предстоящата кампания.

„Ръководството ни осигури нормални условия за работа. Проведохме добра подготовка. Привлякохме в състава млади футболисти, с потенциал, който да развием. Смятам, че сме готови на сто процента за предстоящия сезон. В него влизат равностойни отбори. Отличават се Спартак (Пловдив) и Крумовград, които привлякоха играчи от професионалния футбол. Ще е оспорвано първенство. За да се представим добре, е необходимо да демонстрираме постоянство в изявите си на терена“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Академия БФС отвори врати за първия си випуск

Академия БФС отвори врати за първия си випуск

  • 3 авг 2026 | 16:37
  • 329
  • 0
Веласкес разясни за състоянието на Акрам Бурас и Майкон

Веласкес разясни за състоянието на Акрам Бурас и Майкон

  • 3 авг 2026 | 16:32
  • 2733
  • 0
Алдаир: Крайната ни цел е да достигнем възможно най-далече

Алдаир: Крайната ни цел е да достигнем възможно най-далече

  • 3 авг 2026 | 16:20
  • 1279
  • 1
Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

  • 3 авг 2026 | 16:15
  • 10939
  • 22
Футбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 3 авг 2026 | 16:01
  • 401
  • 0
ЦСКА на плейоф срещу швейцарци или тим от Фарьорски о-ви, ако се спъне в ЛЕ

ЦСКА на плейоф срещу швейцарци или тим от Фарьорски о-ви, ако се спъне в ЛЕ

  • 3 авг 2026 | 15:27
  • 11649
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

  • 3 авг 2026 | 16:15
  • 10939
  • 22
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 37299
  • 147
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 31707
  • 53
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 6902
  • 4
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
  • 14810
  • 15
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 10332
  • 14