Николай Жечев: Готови сме

Едноименният тим на Ямбол е сред водещите отбори в Трета лига.

Старши треньорът Николай Жечев коментира пред Sportal.bg очакванията си за предстоящата кампания.

„Ръководството ни осигури нормални условия за работа. Проведохме добра подготовка. Привлякохме в състава млади футболисти, с потенциал, който да развием. Смятам, че сме готови на сто процента за предстоящия сезон. В него влизат равностойни отбори. Отличават се Спартак (Пловдив) и Крумовград, които привлякоха играчи от професионалния футбол. Ще е оспорвано първенство. За да се представим добре, е необходимо да демонстрираме постоянство в изявите си на терена“.

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