Спорно реферско решение сложи края на битката Георгиев - Якуб

Овайс Якуб победи Делян Георгиев с технически нокаут в първия рунд в главната битка на събитието BRAVE 107 в Бургас. Победата на индиеца бе оспорвана от публиката в "Арена Бургас" и щаба на Делян Георгиев поради съмнения за ранно спиране на двубоя.

Якуб зае центъра на клетката от самото начало на дуела и бе по-активният боец в първата половина на първия рунд. Индиецът пласира повече и по-силни удари с ръце, а в последната минута от рунда отбеляза нокдаун с ляво кроше и след това нанесе силни удари на земята, които накараха реферът в октагона да сложи край на битката.

След края на дуела публиката протестира шумно с освирквания за ранно спиране на битката.

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