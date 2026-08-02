Британска атлетка обяви края на кариерата си

След три олимпийски игри и национален рекорд на Великобритания, спринтьорката Синди Сембър взе решение да сложи край на своята състезателна кариера. Британската атлетка, специализирала се в спринтовите бягания с препятствия, обяви оттеглянето си от спорта, с което приключва една забележителна кариера, утвърдила я като една от най-добрите състезателки в историята на страната.

Сембър е трикратна олимпийка, представяла Великобритания и Северна Ирландия на Игрите в Рио 2016, Токио 2020 и Париж 2024. В Рио тя достигна до олимпийския финал, където остана на косъм от медала – само на две стотни от секундата.

В кариерата си тя участва в множество световни и европейски първенства, като подобри британския рекорд на 100 метра с препятствия с време 12.50 секунди, а през 2022 г. спечели бронзов медал на Игрите на Британската общност в Бирмингам.

През годините Сембър стана известна не само с постиженията си, но и с изключителната си издръжливост. Тя успя да се завърне на пистата след разкъсване на ахилесово сухожилие, което я извади от спорта за повече от година след Олимпиадата в Рио. Впоследствие преодоля и други сериозни проблеми, включително хронични болки в коляното и артрит.

Леката атлетика е и семейна страст. Сембър се състезаваше рамо до рамо със своята по-голяма сестра Тифани Портър, която също е бивша световна медалистка и рекордьорка на Великобритания на 100 метра с препятствия. Двете сестри се надпреварваха една срещу друга в продължение на години, а един от най-паметните моменти в кариерите им бе, когато застанаха заедно на старта на олимпийския финал в Рио. По-късно Сембър подобри рекорда на Портър, запазвайки националното постижение в семейството.

31-годишната Сембър се оттегля от елитния спорт, заявявайки, че не съжалява за нищо.

Защо точно сега е правилният момент да се оттеглите?

“Решението е комбинация от различни фактори. През последните две години си взех почивка, за да преценя кое е най-доброто за мен. Вероятно щях да се оттегля след Олимпиадата през 2024 г., но не бях напълно готова, когато Игрите приключиха.

След това баща ми се разболя и аз се отдръпнах от атлетиката, за да бъда с него. За съжаление, той почина, но съм благодарна, че успях да прекарам това време с него. Това ми даде и различна гледна точка за живота и ми напомни, че има неща, които са с по-голям приоритет от спорта.

Атлетиката е била толкова важна част от живота ми, че решението не беше лесно. Дълго го обмислях, но вярвам, че е правилното. Тялото ми премина през много през годините и вече се уморява. Все още обичам спорта и никога няма да изпитвам лоши чувства към него, но мисля, че е време да продължа напред”, сподели Сембър пред Athletics Weekly.

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Снимки: Gettyimages