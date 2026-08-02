Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Британска атлетка обяви края на кариерата си

Британска атлетка обяви края на кариерата си

  • 2 авг 2026 | 13:17
  • 86
  • 0
Британска атлетка обяви края на кариерата си

След три олимпийски игри и национален рекорд на Великобритания, спринтьорката Синди Сембър взе решение да сложи край на своята състезателна кариера. Британската атлетка, специализирала се в спринтовите бягания с препятствия, обяви оттеглянето си от спорта, с което приключва една забележителна кариера, утвърдила я като една от най-добрите състезателки в историята на страната.

Сембър е трикратна олимпийка, представяла Великобритания и Северна Ирландия на Игрите в Рио 2016, Токио 2020 и Париж 2024. В Рио тя достигна до олимпийския финал, където остана на косъм от медала – само на две стотни от секундата.

В кариерата си тя участва в множество световни и европейски първенства, като подобри британския рекорд на 100 метра с препятствия с време 12.50 секунди, а през 2022 г. спечели бронзов медал на Игрите на Британската общност в Бирмингам.

През годините Сембър стана известна не само с постиженията си, но и с изключителната си издръжливост. Тя успя да се завърне на пистата след разкъсване на ахилесово сухожилие, което я извади от спорта за повече от година след Олимпиадата в Рио. Впоследствие преодоля и други сериозни проблеми, включително хронични болки в коляното и артрит.

Леката атлетика е и семейна страст. Сембър се състезаваше рамо до рамо със своята по-голяма сестра Тифани Портър, която също е бивша световна медалистка и рекордьорка на Великобритания на 100 метра с препятствия. Двете сестри се надпреварваха една срещу друга в продължение на години, а един от най-паметните моменти в кариерите им бе, когато застанаха заедно на старта на олимпийския финал в Рио. По-късно Сембър подобри рекорда на Портър, запазвайки националното постижение в семейството.

31-годишната Сембър се оттегля от елитния спорт, заявявайки, че не съжалява за нищо.

Защо точно сега е правилният момент да се оттеглите?

“Решението е комбинация от различни фактори. През последните две години си взех почивка, за да преценя кое е най-доброто за мен. Вероятно щях да се оттегля след Олимпиадата през 2024 г., но не бях напълно готова, когато Игрите приключиха.

След това баща ми се разболя и аз се отдръпнах от атлетиката, за да бъда с него. За съжаление, той почина, но съм благодарна, че успях да прекарам това време с него. Това ми даде и различна гледна точка за живота и ми напомни, че има неща, които са с по-голям приоритет от спорта.

Атлетиката е била толкова важна част от живота ми, че решението не беше лесно. Дълго го обмислях, но вярвам, че е правилното. Тялото ми премина през много през годините и вече се уморява. Все още обичам спорта и никога няма да изпитвам лоши чувства към него, но мисля, че е време да продължа напред”, сподели Сембър пред Athletics Weekly.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Сойърс превъзмогна разочарованията и спечели злато

Сойърс превъзмогна разочарованията и спечели злато

  • 2 авг 2026 | 10:46
  • 542
  • 0
Емоционален триумф за Кър в Глазгоу

Емоционален триумф за Кър в Глазгоу

  • 2 авг 2026 | 10:28
  • 297
  • 0
Лиляна Георгиева спечели титлата на 1 миля на националния шампионат на шосе

Лиляна Георгиева спечели титлата на 1 миля на националния шампионат на шосе

  • 2 авг 2026 | 01:57
  • 683
  • 1
Михамбо, Нойгебауер и Петрос начело на силен германски отбор за Бирмингам 2026

Михамбо, Нойгебауер и Петрос начело на силен германски отбор за Бирмингам 2026

  • 1 авг 2026 | 15:45
  • 924
  • 0
Българските атлети под 20 г. заминаха за Световното в Орегон

Българските атлети под 20 г. заминаха за Световното в Орегон

  • 1 авг 2026 | 14:36
  • 863
  • 0
Европейски и световни шампиони повеждат Франция към Бирмингам, 47-годишна е в състава

Европейски и световни шампиони повеждат Франция към Бирмингам, 47-годишна е в състава

  • 1 авг 2026 | 14:20
  • 752
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

  • 2 авг 2026 | 07:51
  • 9501
  • 71
Алекс Николов е реализтор №1 във VNL 2026

Алекс Николов е реализтор №1 във VNL 2026

  • 2 авг 2026 | 13:24
  • 157
  • 0
Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 12:58
  • 2201
  • 2
Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

  • 2 авг 2026 | 07:07
  • 6604
  • 18
Как на футболния свят му дойде до гуша от Инфантино и каква щеше да е заплатата му, ако планът му се бе реализирал

Как на футболния свят му дойде до гуша от Инфантино и каква щеше да е заплатата му, ако планът му се бе реализирал

  • 2 авг 2026 | 13:15
  • 1130
  • 1
Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

  • 2 авг 2026 | 10:50
  • 4654
  • 3