Сойърс превъзмогна разочарованията и спечели злато

Англичанката Джазмин Сойърс най-накрая остави зад гърба си предишните разочарования от големи първенства, като спечели златния медал в скока на дължина на Игрите на Британската общност в Глазгоу.

32-годишната атлетка се завърна след тежка контузия, за да отпразнува триумфа си в една вечер, в която Англия спечели и сребро в смесената щафета 4х400 метра, както и бронз за Оуен Хърд в овчарския скок.

Сойърс завърши на крачка от медалите, на четвърто място, на предишните игри в Бирмингам преди четири години. Тя не успя да се класира за финала на Световното първенство през 2023 г., а след това беше принудена да пропусне и Олимпийските игри през 2024 г.

Тя трябваше да претърпи операция след разкъсване на ахилесовото сухожилие на отскачащия си крак и така, вместо да се състезава в Париж, се оказа в ролята на коментатор за Би Би Си.

Атлетката обаче остави всички тези неуспехи зад гърба си в една паметна вечер на стадион “Скотстаун“. Нейният четвърти опит от 6.93 метра се оказа достатъчен, за да ѝ осигури златния медал пред Рут Усоро от Нигерия (6.87 м) и Брук Бушкуел от Австралия (6.80 м).

“Все още не осъзнавам напълно, че това е нещото, за което си казвах, че си струва всички ужасни моменти“, заяви тя. “Чувството е завладяващо. Бих преминала през трудностите стотици пъти отново и отново. Това е невероятно.“

Сега Сойърс ще насочи вниманието си към участие за Великобритания на Европейското първенство в Бирмингам, което започва на 10 август, но иска да запази спомените, които Глазгоу ѝ е дал.

“Преди почти дванадесет години, почти до ден, спечелих сребро тук, в Глазгоу (на Игрите на Британската общност през 2014 г.), на първото ми голямо първенство. Беше шокиращо сребро и оттогава пазя Глазгоу близо до сърцето си“, добави тя. “Това беше началото на кариерата ми и беше толкова сензационно, прекарах си невероятно. Смятам го за един от най-добрите моменти в цялата ми кариера, но когато си постигнал това, има само едно нещо, което можеш да направиш – да надградиш.“

Превъзходен последен пост на Лина Нилсен помогна на Англия да спечели сребърен медал в смесената щафета 4х400 метра в Глазгоу.

Изглеждаше, че Англия може да остане извън медалите, когато извърши последната смяна, докато Ела Онуджувево от Нигерия беше далеч напред.

Онуджувево обаче завърши трета, след като силите ѝ я напуснаха в последните 100 метра и беше изпреварена от бъдещите златни медалисти от Ямайка и англичанката Нилсен.

“Знаехме, че нигерийките и ямайките ще бъдат сериозна заплаха“, каза Нилсен. “Публиката ме понесе в последните 70-80 метра – бяганията ми на 400 метра се подобриха значително тази година и се доверих на подготовката си.“Хърд надгради до бронзов медал

Оуен Хърд скочи само на сантиметър от личния си рекорд, за да си осигури бронзов медал за Англия в овчарския скок при мъжете.

24-годишният атлет завърши на пето място при дебюта си на Игрите на Британската общност през 2022 г., но показа впечатляващо ниво на подобрение, заемайки третото място с резултат от 5,70 метра.

Златният медалист Къртис Маршал от Австралия постави нов рекорд на игрите с 5.85 м, докато Кайл Радемайер от Южна Африка взе среброто, достигайки същата височина от 5.70 м като Хърд, но го изпревари по-малкото си опити.

“Бях на сребърна позиция, после на бронзова, след това почти подобрих личния си рекорд, за да се върна на сребърната“, каза Хърд. “Състезанието беше с много висок стандарт, може би дори най-високият в историята на овчарския скок на Игрите. Аз и момчетата направихме добро шоу.“

Сега той ще направи своя дебют за Великобритания на Европейското първенство.

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Снимки: Gettyimages