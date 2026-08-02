Хънтър Бел се цели в амбициозен златен шлем след триумфа в Глазгоу

Джорджия Хънтър Бел се стреми към амбициозен пълен комплект златни медали през 2026 г., след като спечели титлата на 800 метра на Игрите на Британската общност в Глазгоу. Англичанката Хънтър Бел доминира над конкуренцията, за да добави златото от Игрите към световната си титла на 1500 метра в зала, която спечели по-рано тази година в Полша.

32-годишната атлетка, която е тренировъчен партньор на олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън, ще се състезава и на Европейското първенство от 10 до 16 август.

“Тази година има четири възможности за спечелване на злато“, заяви Хънтър Бел пред “Би Би Си Спорт“.

“Вече имам два златни медала, остават още два.“

Кариерата на Хънтър Бел бележи разцвет на по-късен етап.

След като прекъсна със спорта за пет години, преди да се завърне по време на пандемията от Ковид-19, тя спечели бронз на 1500 метра на Олимпийските игри в Париж, а след това изпревари Ходжкинсън за среброто на 800 метра на Световното първенство миналата година.

Това обаче е първата ѝ титла на открито – в дисциплината, в която Ходжкинсън е олимпийска шампионка.

“Всеки медал е знаков момент, но първото ми злато на открито е нещо огромно“, каза тя.

Хънтър Бел и световната шампионка от Кения Лилиан Одира бяха фаворитки за титлата, след като Ходжкинсън реши да не участва. Финалът почти не предложи интрига, като Хънтър Бел зададе темпото и след това ускори 200 метра преди финала, за да спечели с повече от секунда преднина.

Ходжкинсън предпочете да си вземе почивка преди Европейското първенство в Бирмингам, което започва на 10 август.

На това състезание Хънтър Бел ще бяга само на 1500 метра, което лишава феновете от възможността да наблюдават интригуващо съперничество между двете, но тя се възползва от отсъствието на своята приятелка и тренировъчен партньор.

Въпреки че заяви, че победата оправдава решението ѝ да дойде в Глазгоу, тя защити решението на други атлети да се оттеглят.

Ходжкинсън спечели световната титла на 800 метра в зала в Полша и след две поредни втори места триумфира в същата дисциплина на Диамантената лига в Лондон по-рано този месец.

Дина Ашър-Смит, Катарина Джонсън-Томпсън и Мат Хъдсън-Смит бяха другите известни английски атлети, които не участваха.

“Решението е различно за всеки спортист“, каза Хънтър Бел.

“Преди няколко седмици трябваше да се оттегля от Лондон, за което бях съсипана, защото бях болна.“

“Искаме да сме здрави и да се състезаваме постоянно. Това е, което хората не разбират. Ако можехме, щяхме да се състезаваме без прекъсване. Получаваме финансови стимули, обичаме го. Това е, за което тренираме. Ако не се появяваме, значи има причина за това“, добави тя.

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Снимки: Gettyimages